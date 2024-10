LADOM : Valérie Landry prend ses fonctions comme directrice de l’unité territoriale

Nommée au mois d’octobre Directrice de l’unité territoriale de LADOM Réunion, Valérie Landry, se voit confier la mise en œuvre opérationnelle des politiques de l'agence. Elle succède à Alexandre Imhoff. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo LADOM)

Originaire de La Réunion, après avec quitté l’île pendant 15 ans pour exercer dans l’Hexagone et à l’étranger, elle reviendra avec la ferme intention de mettre ses compétences au service du territoire et de ses habitants. Durant son parcours elle a pu acquérir des compétences solides dans le domaine de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion qui lui seront utiles à LADOM.

"C'est avec enthousiasme que je prends mes fonctions en tant que Directrice. Je suis honorée de rejoindre une équipe dédiée à promouvoir la mobilité comme levier indispensable du développement des compétences des Réunionnais et du développement pour notre territoire.

La mobilité est bien plus qu'un simple déplacement. Elle constitue un véritable enjeu pour tous les habitants de La Réunion, quels que soient leur âge, leur situation professionnelle ou leurs aspirations. En facilitant l'accès à des opportunités éducatives, professionnelles et culturelles, nous permettons à chacun de s'épanouir et de contribuer activement à la vie économique et sociale de l'île."

Au côté de son équipe dont elle assurera l’encadrement et l’accompagnement, Valérie Landry pilotera et déploiera l’offre de service « mobilité » sur le territoire réunionnais. Elle sera également chargée de renforcer ou développer les partenariats avec les institutionnels et acteurs de proximité tels que la Région, le Département ou les municipalités. Elle travaillera également avec les acteurs du monde économique (chambres consulaires, représentants des secteurs professionnels), de l’emploi et de la formation (France Travail, Missions locales, etc.).

Ainsi, Valérie Landry prend la tête de l’unité territoriale qui totalise le plus grand nombre de bénéficiaires sur l’ensemble des dispositifs de LADOM : plus de 36 000 en 2023 soit 50 % des bénéficiaires accompagnés dans le cadre d’une mobilité sur l’ensemble des DROM.