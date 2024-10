Lancement de la 4ème édition de la Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics

France Travail et ses partenaires organisent, du 7 au 11 octobre 2024, la 4ème semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Objectifs, mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Représentant près de 19.000 de salariés présents dans un peu plus de 2.800 structures en 2023, le secteur du bâtiment et des travaux publics est l’un des premiers employeurs de à La Réunion.

Sur notre territoire, en perpétuel développement, la construction et le BTP répondent à un enjeu de premier plan.

Le secteur est dynamique et propose encore de réelles opportunités d’emploi. En un an, 11.600 déclarations d’embauche ont été enregistrées dans la construction. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers sont très variés et la transition écologique ouvre de nouveaux besoins en compétences.

6 recrutements sur 10 sont des CDI contre seulement 1 sur 5 pour l’ensemble des secteurs. Pourtant 63 % des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises.

France Travail apporte une solution concrète à cette problématique en organisant la 4ème édition de la Semaine des métiers du BTP.

Une quinzaine d’évènements sera organisée sur l’ensemble du territoire du 7 au 11 octobre. Job dating, visites de chantiers et d’entreprises, découvertes des métiers et des formations, tables rondes seront autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.

La Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics sera officiellement lancée à Paris le lundi 7 octobre en présence du directeur général de France Travail, des partenaires du Réseau pour l’emploi et des organisations professionnelles. Le renouvellement des conventions partenariales sera ensuite acté entre France Travail et chaque organisation professionnelle, avec un focus sur la feuille de route du secteur du bâtiment et des travaux publics en matière d’enjeux de recrutement.

Tous les événements de La Réunion sont à retrouver sur : https://www.francetravail.fr/region/reunion/actus-agenda/btp.html