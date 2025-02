Lancement de Runautik, une plateforme en ligne pour encadrer les parcours nautiques maritimes

Une cinquantaine de personnes s’est rassemblée ce vendredi 31 janvier 2025 à la Base nautique de l’ouest (BNO) pour la présentation officielle de Runautik, un site mobile dédié aux parcours nautiques à La Réunion. À cette occasion, neuf structures de disciplines variées ont participé à une démonstration, réalisant en simultané l’un des itinéraires proposés : une boucle de 8 km entre Saint-Gilles et Boucan. (Photos : Base nautique de l’ouest)

Runautik est le fruit d’un appel à projet lancé en 2022 par la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI) et remporté par la BNO. Accessible gratuitement, la plateforme Runautik.fr propose 22 parcours maritimes répartis autour de l’île.

Chaque itinéraire est classé selon trois niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile) et accompagné d’informations sur les conditions de mer et les équipements adaptés (kayak, planche à voile, catamaran, etc.).

Une carte interactive, un chronomètre intégré et un bouton d’urgence facilitant l’appel vers le CROSS sont également disponibles. Le site vise un large public, des pratiquants souhaitant découvrir de nouveaux itinéraires aux structures nautiques souhaitant s’y associer.

- Un outil pour renforcer la sécurité en mer -

Il offre également des fonctionnalités comme un compte personnalisable, un calendrier interactif pour organiser des sorties collectives et un historique des navigations.

L’objectif affiché est de renforcer la sécurité des sorties en mer, tout en développant l’économie bleue et en sensibilisant à la vigilance lors des navigations.

Chaque parcours dispose d’une fiche détaillée incluant les points GPS d’embarquement et de débarquement, les étapes à suivre, les distances (de 3 à 44 km) et les points de vigilance.

Un accès aux prévisions météorologiques en temps réel et aux webcams des sites côtiers est également intégré. Runautik est dès à présent accessible en ligne, bien que sa version définitive soit encore en développement.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com