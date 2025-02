Lancement du concours de dessin "Échos d’Outre-Mer" 2025 pour les élèves de La Réunion

L’Association des communes et des collectivités d’Outre-Mer (ACCD’OM) annonce le lancement de l’édition 2025 du concours "Échos d’Outre-Mer". Un événement destiné aux élèves de CM1 de La Réunion et des autres territoires ultramarins. Cette année, le concours met à l’honneur le dessin et la diversité culturelle des Outre-mer avec pour thème : "L’Outre-Mer, une mosaïque de cultures" (Photo d'illustration ACCD’OM)

À travers cette initiative, l’ACCD’OM souhaite sensibiliser les jeunes générations à la richesse et à la préservation des patrimoines culturels ultramarins, tout en offrant une formidable opportunité d’expression artistique et de découverte.

Il s’agit d’une expérience unique pour les enfants, qui leur permettra :

• Découvrir et approfondir leurs connaissances sur leur propre territoire et ses traditions.

• Exprimer leur créativité en illustrant ce qui fait la richesse de leur culture locale

• Partager leur vision avec d’autres enfants des Outre-mer et créer du lien entre les territoires.

• Avoir la chance de représenter fièrement leur région à l’échelle nationale et de gagner un voyage à Paris.

- Valoriser le patrimoine de La Réunion -

En participant au concours, les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la transmission et la valorisation du patrimoine culturel de leur territoire.

Cette initiative leur offre une opportunité unique de renforcer le lien entre la jeunesse et son identité culturelle en encourageant les élèves à explorer et illustrer la richesse de leur environnement.

Elle permet également de mettre en lumière les talents locaux et de faire rayonner les savoir-faire ultramarins à travers une démarche artistique et éducative.

- Un concours en plusieurs étapes -

• Jusqu’au 31 mars 2025 : inscription des collectivités participantes

• Du 1er avril au 15 mai 2025 : réalisation et dépôt des dessins par les élèves.

• Juin-Juillet 2025 : sélection des finalistes par territoire

• Dernier trimestre 2025 : voyage à Paris des lauréats et jury final

Il est gratuit et ouvert aux élèves de CM1 de Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna.

Plus d’informations sur l’inscription : https://france-accdom.org/concours-echos-doutre-mer/