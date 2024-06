Imaginez des actions innovantes pour l’éducation, la jeunesse et le sport

Un second appel à projets est lancé cette année avec le Fonds de coopération régionale, dont l’objectif est de renforcer la coopération entre La Réunion et les pays voisins de l’Océan Indien. Il permet de financer des projets favorisant le développement économique et social par une meilleure insertion du territoire dans son environnement régional et géographique. L'appel à projets vise prioritairement des actions innovantes en lien avec l’éducation, la jeunesse et le sport. Nous publions le communiqué de la Préfecture ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 juin 2024.

Les porteurs de projets peuvent être des associations à but non lucratifs ou des établissements publics, ayant capacité juridique à agir en coopération dans un État étranger.

Les entreprises et les porteurs de projet ayant déjà un dossier en cours datant de plus de deux ans et non soldé ne sont pas éligibles.

La subvention du Fonds de coopération régionale peut accompagner les projets à hauteur de 30%. Le taux de participation du ou des partenaire(s) étranger(s) doit être de 10 % minimum du montant total du projet.

Les dossiers (formulaire de demande de subvention et les annexes dûment complétés et signés) sont à adresser par voie électronique à fcr@reunion.pref.gouv.fr ou par voie postale à la Préfectur de La Réunion.

Les documents à télécharger et modalités sont à retrouver en ligne.