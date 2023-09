Le Bisik a fait sa rentrée en (K)ozé

Le Bisik de Saint-Benoît a rouvert ses portes ce samedi 2 septembre 2023 avec sa traditionnelle scène ouverte K(ozé). Ce début de saison se poursuit avec le festival An Kaskad du 8 au 10 septembre en partenariat avec le Théâtre des Bambous. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Iris Mardémoutou)

Show ! Show dovan ! Sé par isi La Rantré…

Rouv baro nou vé rant dann Vouv Bisik

Bisik iyér swar la fé son rantré kom son labitid astér ek lo retour son tradisionél mé reshershé sénn ouvér (K)ozé pou rouv la sézon an foli…(box)

Avan démar lo swaré( K)ozé ek son zoli programm… Joan'r, Dj rézidan Bisik, la fé groov son platinn pou lans lé bonne vib's la swaré dann zardin.

An mém tan an parmi lé surpriz swaré-la Aurélie ek Emeline la fanné, semé é rékolté zoli mésaz, zoli teks ek bann piblik dann zardin, dann la kour, dann salon Bisik...In ti mo dou, in ti mo léspwar, in ti mo pou réfleksiyon navé pou tout rézon...In mo plis in mo sé in moman lémosiyon partazé sirtou!

Avan léss la sénn bann zartis lo swaré Pascal Saint Pierre la larg 4 ti mo pou prézant in pé lo programm la sézon i ariv ziska désanm dann Bisik ek notaman "Festival an Kaskad". Bisik lé parténer ek Téat les Bambous pou lo festival i ariv vitman wikénn proshin 8, 9, 10 septanm (alé gardé programm si nout paz mém !).

Nora gayar an takon, an poundiak pou aprésié tout la sézon... Bisik la pésh zoli zartis pou rant dann vouv...!!!

Mé lér sé lér… ! La klosh la soné lé dé mét sérémoni, Mline la komédiynn é Bertand lo fonnkézér, la pran azot tour mikro pou sonn la fin dé vakans é lans lo swaré (K)ozé mwa septanm é la nouvel sézon Bisik.

Kom pou tout nouvo Rantré néna lé ti nouvo, lé zansiyn mé malgré sa ant éksitasiyon, in pé la pér lo bann zartis té pré pou larg zot gayar pou fé pét in bon lanbians zémosiyon larkansiél.

Alon dansé… Alon profité ek "Cocktail Musical " …

Pou démaré kwa mié in "Cocktail Musical " in group bénediktin pou étansh nout swaf in bon lanbians é donn lumér la swaré. Alon dansé… Alon profité…

Napwin (K)ozé san fonnkér é an parmi bann nouvo fanmkézér iyér Swar Patricia Médioga la déléss son bann frui é légim pou partaz ek nou son resét fonnkér an mo, sat i nouri lo kér, i swann osi léspri é i fé vwayazé lam.

Lo boug li mém kan la inskri ali la di fié pa si son plimaz ni son ramaz pou Agard sat li propoz. Typ- Expérience son nom, sat li propoz sé in mizik koulèr Laréniyon… In vwa, in guitar, in présans é gayar li navé pou partaz ek nou.

Nou shant, nou dans, nou anlériz lo mo ek fonnkér, nou kass la blag ék Mline à la prézantasiyon mé nou dékrosh mashwar osi ek la sénn "stand up" 2023.

"Madam K" an vwazinn la désot la rivier avan ni dékosh dann "Bisik Kozé Klub" son bann plu zoli "vannes" pa sat i serv pou manzé mé sat i dékrosh aou fou rir tanto zéné, tanto mokér, tanto konplis. Lo rir té sinié Madam K pou parantéz stand up iyér swar.

Su podiom Bisik la zéness té reprezanté ek Kporalmat. Zamé in swaré Kozé san mizik urbénn kom i di. É nout Kaporalmat i mat le mo é lo son an danzéré mém. Kaporal Mat… Yes Sir!

Nou la gard lo ritm ek Shado ek son séga dance-hall shaloupé... (K)ozé kom l’ADN Bisik néna tout koulér la mizik... Shado le ti nouvo la bann la larg la soss son séga pa piké dé ver pou in lanbians braté… braté… dan la zwa é la bonn umér.

Maloya, maloya pa ?

An parmi piblik iyér swar navé osi bann zartis programé proshin kou… Kom Fred Banor ek son guitar la livr anou in tir gou ek 2 tit son proshin konsér le 20 oktob dann Bisik.

Anlériz lo mo, anlériz zémosiyon… Larry Dubard nout dalon fonnkézér néna touzour pou partazé ek nou é nou akéiy ali touzour gran kér ouvér anparmi nou. Larry in fonnkér pou in larm ou in fou rir… tan li donn nou pran an partaz.

Aprésa "tél une ombre" mé o kinbiyn prézan té lo tour mont sur la sénn pou David Collet alias DCM ek Aniel ek son bass, in vwa in lunivér, in frazé ant slam, rap, fonnker… DCM ou linfini rejwin le réel de la sénn Bisik pou in préstation i asur é rasur.

Maloya, maloya pa ? Maloya touzour é toultan Bisik… Lo group "Sof Koman" la krazé, pilé san modérasiyon son maloya. Maloya i mor pi é la prév in nouvo kou ek "Sof Koman".

Pou fini swaré (K)ozé nou la fé in plas pou Ti Lion ek Damia an linpro total mé kontrolé zis an gitar vwa kom kwa kan napi néna ankor gayar manzé pou lo kér ziska lo dernié not la mizik.

Iyèr swar, zot la konpri, navé manzé pou lo kèr mé osi pou lo kor ek L'Ilot Saveurs 974 é le Zentac i régale anou touzour…

Mersi bonpé zot tout, mersi la komédiynn Mline pou lo rir ek lo moukataz antrénan é partisipatif in piblik touzour prézan é biynvéyian an sourir transh papay.

L’équipe du Bisik vous donne rendez-vous les 8, 9 et 10 septembre pour le Festival An Kaskad avec entre autres Ann O’Aro, Christine Salem, Brice Liie, Kaflow, la Cie Zolobé… ( le programme ici) ; le 22 septembre avec JF Gang et le groupe Lou, présents hier soir, et le 30 avec Marcia Higelin pour une soirée entre tigre et loup à ne pas manquer !

Tout le programme ici.

Pensez à réserver vos soirées ici.

-

Régie : Alexandre Duchemann

Son : Vincent Gerbith

Lumières : Alexandre Jacquot

Photos : Iris Mardémoutou