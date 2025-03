Le Bisik a rouvert ses portes avec Solah et son Maloya Imaginaire

Ce mardi 11 mars, le Bisik a rouvert ses portes en compagnie de Solah et son Maloya Imaginaire, devant une centaine de spectateurs. "Après les jours difficiles qu’ont traversés l’île et les cœurs, il est temps de se retrouver, simplement, juste avec l’envie d’être ensemble et de laisser la musique panser doucement les blessures", écrit le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

Ce concert solidaire, gratuit et organisé dans le cadre du festival des « Rencontres du Féminin » porté par l’association Fanalii, résonne une évidence, un moment où l’art et la solidarité se rencontrent : une partie des bénéfices de la soirée est destinée à l’Association Culturelle et Sociale Labourdonnais (ACSL) pour soutenir les familles les plus touchées par le cyclone Garance.



Prochain rendez-vous le 21 mars pour l’édition 2025 du Rock à La Buse qui démarre en trombe au Bisik. Première soirée d’un festival incontournable que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau, avec la Ravine des Roques et Maudit Tangue.



Au programme un voyage musical ensorceleur, de l'énergie brute, des propositions originales et exclusives avec 3 groupes, Bound By Endogamy (Genève), Mothra Slapping Orchestra (La Réunion) et All Inclusive Party Conspiracy (La Réunion).