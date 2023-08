Le Bisik réouvre ses portes en septembre

Le Bisik de Saint-Benoît réouvre ses portes le samedi 2 septembre 2023. En plus du retour de sa traditionnelle scène ouverte K(ozé), le lieu culturel ouvre sa saison avec de nombreuses animations dont le festival An Kaskad-Zanbrokal culturel du 8 au 10 septembre. Au programme : concerts et spectacles d'arts vivants. Ci-dessous nous publions le communiqué du Bisik (Photo : Bisik )

Le samedi 16 septembre, nous recevons Michou à la salle Gramoun Lélé pour un concert immanquable organisé à l’occasion de ses 50 ans de carrière dans la chanson créole

Le vendredi 22 septembre nous recevons Lou, groupe de pop, rock et ternaire au sonorités électriques de guitares sauvages et Jean-François Pounoussamy et son Gang (JF Gang) qui fait son grand retour sur scène au Bisik.

Le samedi 30 septembre, nous recevons Marcia Higelin au Bisik en partenariat avec le théâtre Les Bambous, Léspas culturel Leconte de Lisle et le théâtre des Sables.