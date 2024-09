Le Bisik : une soirée tout en musique et bercé par les fonnkèr

Ce samedi 14 septembre 2024, la scène du Bisik à Saint-Benoît a accueilli les jeunes comme les moins jeunes, amateur de chant, stand-up, conte, fonnkèr et bien d'autres spectacles. Les jeunes du quartier de Beaufonds ont pu participer à cette scène en apportant leur ambiance maloya. Une soirée riche en sonorité et bonne humeur, chapeautée par l'humoriste Mlinn et le passeur de relais Bertrand Robert (Photo : Le Bisik)

"Maloya dann Sin Benwa in patrimwan vivan é byin vivan ek Jeunesse Bofon", déclare Bertrand Robert. Samedi soir, un groupe de maloya composé de marmailles du quartier de Beaufonds à Saint-Benoît et chapeauté par Sophie Bélim de l'Association Réunionnais d'Éducation Populaire (l'AREP) ont fait résonner l'esprit du maloya au Bisik. Des jeunes qui ont fait rayonner la tradition péi grâce à leur travail.

C'était ensuite au tour de la Possession de s'emparer de la scène pour un stand-up. Dur dur après la performance du groupe de maloya qui a su chauffer la salle, mais ce dernier s'en est bien sorti : un humour où tout le monde y passe.

Moment plus calme avec l'entrée du Fonnkézér Larry Dubard sur scène. Tantôt en français, tantôt en créole, ce poète a manié mots et émotions avec beaucoup d'aisance : kom i di la lang na pwin lo zo.

Après ce moment calme, tout en émotion, c'est l'artiste Rémi qui s'est emparé de la salle et a mis l'ambiance avec un répertoire séga / maloya accompagné de son clavier.

Kosa in shoz ? C'était au tour de Beurty Dubar de prendre position dans la salle. Kriké...kraké... Le conteur a raconté les aventures de son personnage à travers son histoire : akoz lo shyin na pwin la parol ?

On continue avec une touche d'humour de Sainte-Rose avec Annabelle Bouc avec son histoire de "piknikisme". Une tradition qui en fait rire plus d'un.

- Retour en musique -

La musique revient avec le duo Coco et Doudou...une revisite des morceaux de La Réunion et l'île Maurice avec des morceaux tel que Zenfan la misère de Jacqueline Farreyrol.

Avant de finir la soirée, Damien alias Odyssey est monté sur le podiom pour une scène rap. Entre fonnkèr, rap rythmée et a cappella, il a su captiver le public.

Maloya... maloya pa.... Maloya... Finalement la soirée s'est terminée comme elle a commencé : tout en maloya. Les jeunes de Beaufonds se sont appropriés une dernière fois la salle pour cette fin de soirée.

Le rendez-vous est donné la semaine prochaine, vendredi 20 septembre, avec Jeahy et Mamiso Groove pour une grande « Fety Gasy ». Entre Salegy et Musiques du Monde les deux artistes proposeront un spectacle haut en couleurs aux rythmes de la Grande Île. Une soirée qui promet à nouveau de beaux partages d’émotions.