Le bulletin inforoutes pour la nuit et la journée de mardi

Le CRGT rappelle les modifications de circulation pour la nuit et la journée du mardi 9 avril 2024.

• Travaux de nuit

- Secteur nord -



A Saint Denis, pour permettre la finalisation des travaux de réalisation d’un giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41, sur la RN6 Boulevard Sud au niveau du pont Vinh San, la bretelle de sortie en direction de la Montagne sera fermée à la circulation :

- de 23h à 5h le lundi 8 avril, avec déviation par la RD41 route de la Montagne côté Possession.

- de 20h à 5h le mardi 9 avril, avec déviation par la RD41 secteur la Redoute de 20h à 23h, puis par la RD41 côté Possession de 23h à 5h.

A la fin des travaux aux alentours de 5h du matin, l’échangeur RN6/RD41 sera ouvert à la circulation.



Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, travaux de réfection d'étanchéité et des joints de chaussée sur l'ouvrage de la ravine du Chaudron les nuits du lundi 8 jusqu'au jeudi 11 avril inclus. Circulation interdite entre les giratoires Foucherolles et Cerf de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

Déviation pour les véhicules légers par la RN102 et pour les poids lourds de plus de 19 tonnes par la rue Victor Schoelcher, la rue du Karting et la RN2 jusqu'à l'échangeur de Gillot pour reprendre la RN6.



Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, secteur la Source, travaux de prolongement du tourne à gauche les nuits du lundi 8 au jeudi 11 avril inclus, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Ouest entre la rue Mazagran et la rue de la Source. Une déviation sera mise en place par la voirie communale. Attention, la voie de gauche sera également neutralisée avant le Carrefour à feu rue Mazagran.



RN2 St Denis



Sur la RN2 à St Denis, sur le Boulevard Léopold Rambaud, travaux de réparation du réseau et du branchement AEP (Assainissement Eau Pluviale), voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est les nuits du lundi 8 au vendredi 19 avril inclus de 21h à 5h. (sauf week-end)



- Secteur nord et est -



RN2 St Denis/St André



Sur la RN2 entre St Denis et St André, travaux d’élagage au lamier les nuits du lundi 8 au jeudi 11 avril de 20h à 5h comme suit :

- nuit du lundi 8 avril, fermeture de la bretelle de sortie Franche Terre dans le sens Nord/Est et voie de droite neutralisée entre la Ravine des Chèvres et Franche Terre.

- nuit du mardi 9 avril, voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est entre la Jamaïque et Duparc,

- nuit du mercredi 10 avril, voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est et la bretelle d'insertion les Jacques fermée,

- nuit du jeudi 11 avril, voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est entre Petit Bazar et OA Rivière du Mât



- Secteur est -



RN2 St André/Ste Suzanne



Sur la RN2 à St André petit Bazar et à Ste Suzanne Bel Air, travaux de curage et de dérasement les nuits du lundi 8 au jeudi 11 inclus. Restrictions à prévoir comme suit de 20h à 5h:

- la nuit du lundi 8 avril, zone de l'échangeur petit Bazar sens N/E, circulation interdite sur la bretelle de sortie et voie de droite neutralisée sur la section courante,

- la nuit du mardi 9 avril, zone de l'échangeur petit Bazar voie de gauche neutralisée sens E/N, puis voie de droite neutralisée dans le sens inverse,

- les nuits des mercredi 10 et jeudi 11 avril, zone de Bel Air voie de droite neutralisée dans le sens N/E.



RN2 St André/St Benoît



Sur la RN2 de la Rivière du Mât St André à l'ouvrage Takamaka à St Benoit, travaux de nettoyage du fil d'eau les nuits du lundi 8 au jeudi 11 avril inclus. Voie de gauche neutralisée dans le sens N/E puis dans le sens inverse en fonction de l'avancement de 20h à 5h.



- Secteur nord/ouest -



RN1/RN6 La Possession/St Denis



Sur la RN1 entre La Possession et la Grande Chaloupe et sur la RN6 entre le giratoire Cerf et l’échangeur de Gillot, travaux de nettoyage divers les nuits jusqu'au mercredi 10 avril inclus. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de circulation de 20h à 4h.



- Secteur ouest -



RN1 Le Port/St Paul



Sur la RN1 sur les communes du Port et de St Paul, pour permettre la création d'une piste cyclable, la circulation sera interdite entre le pont de la rivière des galets et le giratoire de Cambaie de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud les nuits du lundi 8 au jeudi 11 avril inclus. Déviation mise en place par la RN7 Axe Mixte.



RN1 St Paul



Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite entre l’ouvrage Etang St-Paul et Cambaie de 20h30 à 5h dans le sens Sud/Nord les nuits du lundi 8 au jeudi 12 avril inclus.

Par ailleurs, cette nuit du lundi 8 avril, la circulation sera interdite entre l’échangeur de Sacré Cœur et Savanna dans le sens Nord/Sud.

Une déviation sera mise en place par les routes départementales et les voiries communales. Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.



Sur la RN1 Route des Tamarins à Saint Paul, dans le tunnel Cap Lahoussaye, pour permettre des travaux de tirage de câbles et de pose d'équipements, des restrictions de circulation seront nécessaires de 20h30 à 5h les nuits des lundi 8 et mardi 9 avril comme suit :

- la nuit du lundi 8, circulation uniquement sur la voie lente dans le sens Nord/Sud, et sur la voie réservée dans le sens Sud/Nord.

- la nuit du mardi 9, circulation uniquement sur voie de gauche dans les deux sens.



- Secteur sud -



RN3 Le Tampon



Sur la RN3 au Tampon, entre le 14ème et le 22ème km, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la route sera fermée à la circulation jusqu'au jeudi 11 avril inclus. Déviation mise en place par la voirie communale de 20h30 à 5h.



RN1 Etang Salé/St Pierre



Sur la RN1 entre l'Etang Salé et St Pierre, sur les échangeurs des Sables, du Gol et RD26, travaux de balayage et de nettoyage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 avril inclus. Chaussée rétrécie sur bretelles de 20h à 5h. Prudence recommandée.



• Travaux de jour



- Secteur nord -



RN6 St Denis

Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, travaux d’aménagements paysagers des giratoires Lory les Hauts, Moufia, et Foucherolles du lundi 8 au vendredi 19 avril. Coupures de la circulation de 5 minutes maximum au droit des giratoires de 6h à 15h.



- Secteur est -



RN2 Ste Rose



Sur la RN2 à Ste Rose, entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise jusqu'en fin d'année. Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.



RN2 St Benoît



Sur la RN2 à St Benoît, secteur Ravine Sèche, travaux de réparation sous chaussée jusqu’au vendredi 26 avril. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 St Benoît



Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN2002 Bras Panon



Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.



- Secteur ouest -



RN1A St Leu



Sur la RN1A à St Leu entre centre-ville, suite des travaux d'assainissement du lundi 8 au vendredi 12 avril. Restrictions à prévoir comme suit :



- Entrée Nord de St Leu :

lundi 8 et jeudi 11 avril, la route sera fermée de 7h30 à 15h30 entre la rue La Croix et le chemin Dubuisson, avec déviation par les voiries communales adjacentes.

Du mardi 9 au mercredi 10 avril : Circulation Nord/Sud maintenue. Déviations dans l'autre sens.

Vendredi 12 avril : Circulation par alternat.

- Devant la Pharmacie : le mardi 9 avril, la route sera également fermée en centre-ville de St Leu près de la Pharmacie de jour comme de nuit.



- Entrée Nord de St Leu : du lundi au vendredi, la circulation sera alternée de 6h30 à 15h30.



- Restrictions permanentes -



- Secteur nord -



RD41 St Denis/Route de la Montagne



Sur la RD41 Route de la Montagne à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de création d’un giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41, la route est fermée à la circulation dans les deux sens, dans le secteur de la Redoute. Prévisions de réouverture le mercredi 10 avril à partir de 5h.



- Secteur ouest -



RN1A St Paul/Boucan Canot



Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente jusqu'au courant du mois de juin. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.