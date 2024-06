Le Centre des jeunes dirigeants invite l’aviatrice Dorine Bourneton pour ses 10 ans

Ce jeudi 20 juin 2024, le Centre des Jeunes Dirigeants Réunion (CJD) célèbre ses 10 ans au Parc boisé du siège du Crédit Agricole de Saint-Denis avec une conférence exceptionnelle de Dorine Bourneton, première pilote de voltige paraplégique au monde. L’aviatrice partagera son expérience extra-ordinaire et inspirante. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo DR)

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) est un mouvement patronal, né en 1938 en hexagone, qui rassemble plus de 6000 chefs d’entreprise et cadres dirigeants animés par la commune conviction que l’économie doit être au service de l’Homme. À La Réunion, le CJD Réunion est une association dynamique dédiée à l'accompagnement et à la formation des jeunes dirigeants d'entreprise. Depuis 10 ans, le CJD Réunion œuvre pour promouvoir une économie responsable et durable, en favorisant l'innovation, la solidarité et l'engagement entrepreneurial.

À l'occasion de son 10e anniversaire, le Centre des Jeunes Dirigeants Réunion reçoit pour une soirée conférence exceptionnelle Dorine Bourneton, la première femme pilote de voltige paraplégique. Le Centre des Jeunes Dirigeants a dans son ADN de défricher des idées, mener des expérimentations, développer des approches, questionner les manières d’agir pour bâtir des entreprises plus responsables, plus durables et plus agréables.

La conférence de Dorine Bourneton permettra de célébrer cette décennie d'innovation et d'engagement, et propose de se laisser inspirer par le parcours hors du commun de l’aviatrice. La conférence « Piloter dans l’impossible » aura lieu le jeudi 20 juin 2024 de 18h à 23h au Parc boisé du siège du Crédit Agricole de Saint-Denis.

En 1991, Dorine Bourneton a survécu à un accident d’avion qui l’a rendue paraplégique. Elle a défié toutes les attentes pour devenir la première femme paraplégique pilote de voltige aérienne. Passionnée par l'aviation, elle a travaillé pour changer la réglementation française afin de permettre aux personnes handicapées de devenir pilotes professionnels et de pratiquer les sports aériens.

Après une démonstration au Salon du Bourget, elle a été choisie comme marraine par les pilotes du « Rafale ». Aujourd'hui, Dorine participe à de nombreux meetings aériens à travers le monde et est impliquée dans le projet innovant "Solar Airship One", un tour du monde sans escale à bord d’un dirigeable solaire. À travers sa conférence, Dorine Bourneton abordera des thèmes tels que l'inclusion, la performance collective, l'audace, la confiance en soi et la responsabilité environnementale. Elle nous montrera comment mobiliser ses qualités personnelles et collectives pour réussir des projets ambitieux.

`La conférence sera suivie d'un cocktail dînatoire, offrant ainsi aux participants l'opportunité d'échanger avec Dorine Bourneton dans une ambiance conviviale.