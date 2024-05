Le Centre Sécurité Requin appelle à la prudence pendant l’intersaison

Le Centre Sécurité Requin rappelle aux pratiquants d’activités nautiques qu’il convient de redoubler de prudence durant l’intersaison été-hiver, la baisse de la température et les fortes houles créant des conditions propices à l'approche de requins près des côtes. La période de refroidissement hivernal est associée à des attaques de requins plus fréquentes (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Nous rappelons à tous les usagers de la mer que la période de refroidissement hivernal constitue des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l'aggravation du niveau de risque d'attaque de requin" souligne le CSR.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l’ensemble du territoire, en particulier le secteur Sud de l’île. Le CSR rappelle que les activités nautiques, utilisant la force motrice des vagues, sont interdites en dehors des zones aménagées.

Il souligne par ailleurs "que les conditions environnementales de pratique doivent rester le premier facteur de mise à l’eau, et que le port d’un Équipement de Protection Individuelle (EPI) ne peut en aucun cas justifier une mise à l’eau dans des conditions dégradées".

Rappel des consignes concernant les activités nautiques :

- Les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies Requins Renforcées et Water Patrol.

- La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (le bassin de Manapany, la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).