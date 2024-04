Le CHU de La Réunion classé 11ème parmi les hôpitaux de France dans le choix des internes

Le magazine Whats up doc distingue une nouvelle fois le CHU de La Réunion en le plaçant à la 11ème place parmi les CHU de France (Sur 28 subdivisions) pour le classement dans le choix des internes. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photo : www.imazpress.com)

Une fierté et une reconnaissance qui témoigne de l'engagement remarquable du CHU et de tous les acteurs impliqués dans la formation médicale, praticiens hospitaliers, assistants, universitaires et libéraux, avec le concours et le soutien sans faille de l’ARS de La Réunion et de la Région Réunion.

De seulement 17 internes en 2004, le CHU accueille aujourd’hui plus de 150 nouveaux internes par an qui effectuent leurs cursus dans les 35 spécialités ouvertes.

Tous les semestres, les établissements de santé publics et privés, les cabinets libéraux reçoivent plus de 350 internes dont 70% au CHU.

À titre d’exemple, en mai 2023, le CHU a accueilli 390 internes ; 291 en novembre 2023 et le prévisionnel de mai 2024 s’élève à 339 internes.

"Au-delà de son attrait pour la qualité de vie qu'offre l'île, le CHU de La Réunion se distingue par une ambiance bienveillante et stimulante, propice à l'épanouissement des jeunes spécialistes. Cette atmosphère favorable favorise un apprentissage optimal et une préparation efficace aux défis de la pratique médicale. L'ouverture récente du 2ème cycle des études médicales a dynamisé l'activité d'enseignement et l'engagement de tous.

Sur les 170 étudiants de DFGSM3 (3ème année de médecine), 42 places étaient proposées à la faculté santé. L'expression des choix basés sur les notes des semestres 4 et 5, a confirmé l'attrait aussi des étudiants de rester sur leur île ( le dernier poste a été choisi pour le 105ème).

L'enseignement des 3 cycles d'études est renforcé par un centre de simulation en santé de qualité (un nouveau centre multiprofessionnel est prévu pour 2027) , ainsi que par des formations itératives au raisonnement clinique, à la supervision en stage, bénéficiant non seulement aux médecins libéraux mais également à tous les médecins hospitaliers et hospitalo- universitaires.

En choisissant de poursuivre leur formation à La Réunion, les internes bénéficient d'une expérience enrichissante et complète qui les prépare à leur future carrière médicale, faisant ainsi du CHU de La Réunion une référence incontournable dans le domaine de la formation médicale en France et particulièrement dans la zone Océan Indien" déclare le Pr Arnaud Winer, Vice-Doyen à la formation à l’UFR Santé de l’Université de La Réunion.