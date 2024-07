Soins de supports en oncologie : une dotation financière pour le CHU

Le CHU de La Réunion a été mis à l’honneur dans le cadre de l’appel à projets Malakoff Humanis, dédiés aux soins de support en oncologie. Parmi 230 candidatures, six projets ont été retenus pour cette toute première édition, dont celui du CHU de La Réunion à travers le projet PréHab’O. Les lauréats se partageront une dotation de 766 000 euros. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : CHU de La Réunion)

Le projet PréHab’O permet l’accès aux soins de supports aux patients onco-gériatriques des territoires les plus isolés de notre île, soit les personnes âgées atteintes de pathologies cancéreuses.

- Le projet PréHab’O retenu -

À La Réunion, le contexte géographique particulier contribue à une prise en charge inégalitaire et insatisfaisante des patients les plus isolés (Hauts et cirques) concernant l'accès aux soins de support de cancérologie. Les longs trajets en voiture ou en ambulance altèrent la qualité de vie des patients et la compliance aux traitements.

Le projet PréHab’O est un programme de pré-habilitation (nutritionnelle, physique et psychologique) destiné aux personnes de plus de 65 ans isolées géographiquement. L’objectif de ce programme est d’amener les premiers soins vers les patients, afin de les rendre aptes à recevoir une intervention et des traitements lourds.

Un projet pilote innovant dans lequel une équipe pluridisciplinaire (diététicienne, enseignant d’activité physique adapté, assistante sociale, infirmière de pratique avancée et psychologue au besoin, gériatre et oncologue en distanciel) se déplacent aux côtés des populations les plus isolées.

Dans un premier temps les cirques de Salazie et Cilaos sont concernés, un élargissement vers d’autres quartiers reculés est également prévu.

La Direction du CHU de La Réunion tient à féliciter le Dr Carole Truong Van Ut et le Pr Mohamed Kettab, pilote et co- pilote de ce projet et à remercier Malakoff Humanis pour leur soutien.