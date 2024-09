Le CHU déploie des équipes mobiles au bénéfice des plus démunis

Dans une démarche innovante, afin d'améliorer l'accès aux soins des populations les plus vulnérables et isolées, ce mardi 17 septembre 2024, le CHU de la Réunion a déployé des équipes mobiles santé à l'intérieur de bus aménagées qui couvrent les territoires nord et sud. Mises en place grâce à des liens solides avec les associations, collectivités partenaires et le soutien de l’ARS de La Réunion, ces équipes proposent désormais un accompagnement médico-social dans un format innovant aux personnes les plus précaires. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: CHU )

En 2023, une soixantaine de personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. Des personnes majoritairement en situation de grande précarité ayant connu une longue période d’errance dans leur parcours de vie. Ces dernières vivent pour la plupart en marge de la société, souffrant d’exclusion sociale, d’isolement et par conséquent présentent plus de difficultés à formuler une demande de soin explicite. Plus récemment, afin de développer l'accès aux soins dentaires, la PASS ( permanences d’accès aux soins de santé ) généraliste sud a initié une collaboration avec un chirurgien dentiste libéral.

Une première consultation a eu lieu en juin dernier dans son ambulance équipée devant les locaux de la PASS. Six patients ont ainsi pu bénéficier de soins dentaires. D’autres consultations dentaires sont d’ores et déjà programmées.

- Un bus aménagé et une équipe dédiée -

La PASS généraliste porte deux activités mobiles : L’une, comme au sud, est assurée par le biais d'un partenariat avec la croix rouge via la présence de l’infirmier de la PASS aux maraudes du samu social de la croix rouge diurnes et nocturnes. Aussi, depuis cette année, le CCAS de Saint-Denis a lancé les "Jeudis d’accès aux droits". Chaque semaine, les principales structures d’aides sociales sillonnent la ville de Saint-Denis pour aller au plus près de la population afin de favoriser l’accès aux droits au sens large : accès à la retraite, aux aides de la CAF, du Département et CCAS.

Pour sa deuxième activité mobile, l’équipe de la PASS généraliste du nord, a rejoint ce dispositif en juin dernier. Chaque jeudi de 8h30 à 12h30, l’équipe composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un assistant de service social se déplace à l’aide d’un véhicule aménagé à cet effet pour tenir des permanences délocalisées. Lors de ces actions, le public peut être directement pris en charge par le médecin et l’infirmier en fonction des besoins, et bénéficier le cas échéant, d’un accompagnement social pour le rétablissement de leurs droits. Ils seront par la suite réorientés vers la médecine de ville afin qu’ils puissent intégrer ou réintégrer un parcours de soins classique.

Le territoire nord : "Après quelques sorties en bus, nous sommes d'autant plus persuadés de la nécessité de ce type de démarche d'aller au plus près du public le plus précaire et/ou isolé, en décrochage social afin de réduire le non‐recours aux soins, mais également de rencontrer les professionnels de terrain et de les sensibiliser aux missions de la PASS"

Le territoire sud : "L’équipe mobile de la PASS a été mise en place en septembre 2022. Depuis 2 ans, elle sillonne les routes du sud de l’île à la rencontre des personnes en situation de précarité afin de les raccrocher aux soins. Dans le cadre de notre intervention, nous pouvons leur proposer une évaluation sociale, une coordination du parcours de soins, le rétablissement de la couverture maladie ainsi que la réalisation des premiers soins. Cette année, nous avons d’ores et déjà accompagné 72 personnes, dont 22 femmes et 50 hommes.