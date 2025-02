Le CHU et le Groupe Hospitalier Est Réunion se préparent au passage de la tempête

Suite à la décision du préfet de la Reunion de déclencher le niveau orange du plan organisation des secours (ORSEC), le CHU de La Réunion et le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) activent le niveau Orange du plan cyclone à compter de 14h à ce jour. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

La cellule de crise cyclone du CHU de La Réunion et du GHER est opérationnelle depuis ce jour. Tout a été organisé afin de garantir la continuité des soins et la prise en charge des patients hospitalisés, de même que pour l’accueil des patients suivis en hospitalisation à domicile ou dans les centres de dialyse.

Au regard de la dégradation à venir des conditions météorologiques, le CHU et le GHER rappellent l’importance de suivre les consignes de la préfecture, et de ne prendre aucun risque dans vos déplacements.

Ce stade d’alerte a pour conséquences principales la fermeture des établissements scolaires, crèches et accueils collectifs de mineurs. Ces établissements fermeront donc ce mercredi en début d’après-midi. Il vise également à inciter les Réunionnais à mettre en sécurité ses biens. Le préfet de La Réunion invite la population à protéger ses locaux d’entreprises, ses chantiers, son habitation.

Bien que la vie économique ne s’interrompe pas avec l’alerte orange, les employeurs sont invités à privilégier le recours au télétravail, à limiter les déplacements de leurs collaborateurs et à adapter les horaires de travail si nécessaire.

Plus généralement, l’ensemble des recommandations ci-dessous s’impose à l’ensemble de la population :

- Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France et des communiqués de la préfecture, via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et les médias.

- Vérifier et protéger ses locaux :

- Consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…)

- Au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres.

- Mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent.

- Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène.

- Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir.

- Mettre les animaux à l'abri.

- Mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité.

- Garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

- Vérifier et constituer ses réserves de nourriture et d’eau potable pour les jours à venir : En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et de récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux, prévoir un réchaud de camping.

- S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

Constituer et vérifier son kit d’urgence, composé d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc.

- Ne pas s’exposer et limiter ses déplacements en évitant de sortir dès que les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises. Les événements prévus en extérieur doivent être annulés à partir de l’alerte orange, si les conditions météorologiques s’annoncent trop dangereuses.

- Déprogrammations et annulation de l’activité programmée le jeudi 27 et le vendredi 28 février -

Conformément au plan cyclone, compte tenu du passage en alerte orange et de l’hypothèse très probable d’un passage en alerte rouge, les interventions chirurgicales et les activités programmées jeudi 27 et vendredi 28 février sont annulées et reportées et les patients doivent être informés dès à présent.

Les patients seront contactés individuellement pour les informer et reprogrammer leur consultation ou intervention. Seules les interventions urgentes seront maintenues dans l’hypothèse d’un passage en alerte rouge.

- Sollicitation des urgences et du Samu -

Afin de préserver la capacité de réponse des services des urgences du CHU, du GHER et du SAMU au besoin de soins urgents, nous invitons l’ensemble de la population à ne contacter le 15 ou à se rendre aux services d’accueil des urgences qu’en cas de problème médical grave.