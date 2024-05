Le CHU renouvelle les consultations cardiologiques de proximité dans les cirques

Salazie, Cilaos et Mafate

Fort du succès de ses dernières actions à Salazie, Cilaos et Mafate, le service de cardiologie du CHU Nord renouvelle cette année les consultations de proximité. Cette initiative s’inscrit dans la politique d'"aller vers" du CHU de La Réunion, au plus près des Réunionnais. "Ces consultations concernent toute personne n’ayant pas déjà un suivi cardiologique ou souffrant de symptômes tels que des essoufflements, des palpitations ou encore des douleurs à la poitrine. Les concernés sont invités à profiter de cette occasion pour se faire dépister" indique le CHU dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU)

Grâce à ces interventions, le Dr. Jérôme Corré, chef du service de cardiologie du CHU Nord et son équipe souhaitent faciliter l’accès aux soins aux populations enclavées et réintégrer ceux qui en ont besoin dans leur parcours de soins.

- Une opportunité pour les personnes sans suivi cardiologique -

- Des consultations comme à l’hôpital -

Les patients pourront bénéficier d’une consultation avec électrocardiogramme et échoscopie cardiaque de débrouillage. Ceux chez qui une anomalie cardiaque significative sera détectée, seront redirigés vers un cardiologue libéral de proximité afin de poursuivre leur parcours de soins.

- Au programme -

Le docteur Corré et son équipe seront donc présents : le jeudi 31 mai au Pôle Multi-service de Salazie, de 8h30 à 16h00, sans RDV - le vendredi 4 octobre à l’Hôpital de Cilaos, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00, avec ou sans RDV possible - le jeudi 05 décembre à Mafate*, de 8h30 à 14h, sans RDV.



Les équipes prévoient également cette année d’intervenir au Brûlé, à Saintete-Rose ou encore Dos d'âne.

Attention : ces consultations ne sont pas destinées aux patients ayant déjà un suivi cardiologique et ne se substituent pas à un RDV déjà prévu chez un cardiologue.

Le CHU de La Réunion remercie ses partenaires, notamment les communes de Salazie, de Cilaos et de La Possession, qui rendent possiblela mise en place de ce type d'actions en faveur de la santé des Réunionnais

