Le Dipavali, une célébration de la victoire du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres

Ce vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024, plusieurs villes de l'île vont célébrer l'annuel Dipavali : la fête de la lumière. Également appelé "Diwali" dans d'autres parties du monde, ce festival hindou est l'occasion célébrer la victoire du bien sur le mal pour la population réunionnaise de toute confession. Une vitrine du vivre ensemble à La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Kolam, diyas, encens ou encore pâtisseries indiennes… le Dipavali apparait comme un véritable festival de lumières, sons, couleurs et même d'odeurs. Comme chaque année, les traditions indiennes sont mises à l'honneur pour ces festivités hindoues. Des festivités qui sont célébrées par l'ensemble de la population réunionnaise et pas uniquement les malbars de l'île depuis les années 1990.

À travers le village indien, les Réunionnais peuvent découvrir le savoir-faire des exposants dont certains sont des Indiens venus sur l'île pour l'occasion. Entre confection de meubles, pose de henné, massage ayurvédique ou encore souffleurs de verre, il y a de quoi attirer l'œil.

Mais le moment le plus attendu reste le traditionnel défilé du Dipavali. Avec ou sans chars décorés, différentes associations de danses et de tambours vont offrir un spectacle visuel et sonore rappelant la mythologie autour de ce festival des lumières.

- Une double mythologie autour d'une seule fête -

L'année dernière, Daniel Minienpoullé, vice-président de la fédération tamoule à La Réunion nous avait expliqué l'origine de ces deux mythologies : "la première vient du Nord de l'Inde avec le retour du couple princier Rama et Sita. Dans le Nord du royaume, le roi décida de mettre un de ses fils comme successeur contre l'avis de la reine".

C'est alors que "la femme de chambre de la reine lui a suggéré une idée 'souviens-toi que ton mari avais promis d'accepter un de tes désirs'". La reine demanda alors à ce que son fils Rama et son épouse soient exilés dans la forêt.

"Selon la mythologie, il est dit que la princesse fut enlevée dans la forêt puis transférée à l'actuel Sri Lanka", ajoute le vice-président de la fédération tamoule.

"Grâce à l'aide d'un singe – prénommé Hanuman - qui rameuta ses congénères, la princesse fut libérée." Pour son retour au Nord de l'Inde – soit 3.000 kilomètres – "une rangée de lumière avait été mise sur sa route par les citoyens, contents d'avoir retrouvé leur future reine" relate Daniel Minienpoullé.

Dans le Sud de l'Inde, l'histoire est un peu différente. "On évoque l'incarnation du dieu Vishnou qui va combattre le démon qui trouble la planète terre. Après ce combat, en guise de réjouissance, toutes les femmes ont allumé des lumières, symbole d'une sortie de la période obscure vers une période plus éclairée", raconte le vice-président de la fédération tamoule.

- Une vitrine du vivre ensemble à La Réunion -

Aujourd'hui, cette tradition est toujours fêtée chez les personnes de confession hindou au sein du cercle familiale. Mais elle est aussi fêtée à grande échelle notamment dans trois villes de La Réunion : à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André.

Au programme de Saint-Pierre

Samedi 9 novembre :

Belvédère :

- 8h-9h: yoga

- 15h: yoga de la chaise

Jardins de la plage :

- 10h-20h: Village indien (ateliers : art floral, marleys, mandala sur galet, henné, massages ayurvédiques, guirlandes indiennes en papier, peinture artistique sur bois... stands : restauration, artisanat, démonstrations culinaires, défilés de tenues indiennes, danse...)

Kerveguen :

- 10h: conférence - l'art indien contemporain par Julien Cadoret, directeur de l'École Supérieure d'Arts de La Réunion

Belvédère :

- 18h30 : musique indienne - Prélude au coucher du soleil

- 19h: Julie Comtois - Chandrakala, Croissant de lune

Place Rotary :

- 18h30: Noces indiennes

- 20h : Fiesta indienne

Dimanche 10 novembre :

Belvédère :

- 8h-9h: yoga

- 15h: yoga pour enfants (à partir de 4 ans)

Kerveguen :

- 9h30-10h30: conférence - le bien-être par l'alimentation Ayurvedique par Vaishnevy Ramassamy et Merlin Sarah Simon (avec le GOPIO ile de La Réunion)

Jardins de la plage :

- 10h -23h : Village indien (ateliers: art floral, marleys, mandala sur galet, henné, massages ayurvédiques, guirlandes indiennes en papier, peinture artistique sur bois... stands: restauration, artisanat, démonstrations culinaires, défilés de tenues indiennes, danse...)

- 19h: Défilé sur le boulevard Hubert Delisle

- 21h: Arushi Mugdal & ses musiciens : Murta-Amurta

Au programme de Saint-Paul :

Dimanche 10 novembre :

Place du marché forain :

- Village indien (Foodtrucks, animations gratuites, défilé et danse, plateau artistique et encore d'autres événements)

- 18h30 : Défilé depuis le parvis de l'hôtel de ville

Au programme de Saint-André :

Du mardi 12 au dimanche 17 novembre :

Parc du Colosse :

- 17h : Inauguration du parc du Colosse avec spectacles de danses indiennes

- Méla indienne avec ses exposants, ses couleurs, ses saveurs, ses musiques, ses secrets

- 19h : Tous les soirs, venez admirer les fontaines musicales au Colosse au niveau du food court, où tous les restaurants vous concocteront leurs saveurs indiennes

Centre-ville de Saint-André :

- Un char itinérant sillonnera tous les quartiers de la commune accompagné de danseurs indiens du 13 au 15 novembre à la rencontre des habitants.

Samedi 16 novembre :

Centre-ville de Saint-André :

- 18h : Grand défilé de chars indiens et locaux en centre-ville qui se terminera sur le stade Sarda Garriga avec spectacles de danses indiennes et show pyrotechnique

Dimanche 17 novembre :

Parc du Colosse :

- 10h – 15h : Holi Holi traditionnel

