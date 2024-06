Le Festival du cinéma chinois pose ses valises à La Réunion

Le Festival du cinéma chinois en France a posé ses valises à La Réunion pour une semaine de projection jusqu'au 29 juin 2024. Cette 10e édition ne sera présente qu'au Cinépalmes de Saint-Denis, avec une seule projection par jour. La sélection de films de cet événement revient au Centre culturel de Chine à Paris, qui nous fait la faveur de nous permettre de visionner 8 films sur 10 prévus au Festival du cinéma chinois dans l’Hexagone. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Cette 10e édition du Festival du cinéma chinois en France se déroulera dans les dix villes suivantes : Paris, Strasbourg, Dunkerque, Lyon, Cannes, Marseille, Salon de Provence, Alès, Brest et La Réunion.

Pour ce qui est de La Réunion, 8 grands films (10 au total sur la tournée nationale), tous très récents, sont à découvrir. Les spectateurs réunionnais auront ainsi l’opportunité d’être les premiers à découvrir certains des films chinois les plus importants de la saison.

Cette sélection est le parfait reflet du cinéma chinois d’aujourd’hui. Elle couvre tous les genres cinématographiques (action, science-fiction, comédie, comédie dramatique, film d’époque, animation, drame historique, etc). Parmi ces films figurent notamment un des deux plus gros succès au box-office à ce jour de l’année 2024, à savoir YOLO.

- La sélection pour La Réunion -

- For busy : mardi 25 juin à 18h

Durée: 112 minutes - Sortie: 24 Décembre 2021 - Box Office: 250 M RMB

Ce film dit "communautaire" est centré sur la vie d’un quartier de Shanghaï et de l’un de ses habitants, de sa relation avec les femmes et avec ses amis. Il est entièrement tourné dans les rues pleines de charme de l’ancienne Concession Française, 95% des dialogues sont en dialecte de Shanghai. Le style peut faire penser à certains films humoristiques tournés à Shanghai dans les années 1930.

- The wandering farth 2 : mecredi 26 juin à 17h

Durée : 173 minutes - Sortie : 22 Janvier 2023 - Box Office: environ 4,03 M RMB

En 2044, le soleil grossit rapidement risquant d’engloutir la terre d’ici un siècle. Blockbuster de science-fiction, ce film est l’un des plus grands succès de l’année 2023. Il a été distribué dans 42 pays mais pas en France. La star Andy Lau fait partie du casting. Un troisième volet est déjà en projet avec une sortie programmée pour 2027.

- Kangxi et Louis XIV : jeudi 27 juin à 21h30

Durée : 98 minutes - Réalisateur : La Peikang - Réalisateur (Chine): Bao Yonghong - Réalisateur (France): Gilles Thomson - Lieu de tournage: Chine, France

Ce documentaire raconte l’histoire de la relation privilégiée entretenue entre le roi de France Louis XIV et l’empereur Kangxi de la dynastie Qing dans le but d’initier de vastes échanges sino-français dans les domaines de la science, de la technologie, du commerce, de la pensée et de la culture. Cette coopération est notamment à l’origine du développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Cet excellent et très instructif documentaire est une coproduction sino-française réalisée pour célébrer le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

- Lightning up the stars : vendredi 28 juin à 21h

Durée: 112 minutes - Sortie: 24 Juin 2022- Box Office: environ 1,712 M RMB

Cette comédie dramatique et fascinante sur la vie, l’amour et le deuil fut le quatrième plus grand succès du box office en 2022. L’acteur Zhu Yilong interprète le rôle principal. L’histoire se déroule à Wuhan mais le réalisateur s’est inspiré de la culture funéraire du nord de la Chine.

- Creation of the gods I : kingdom of storms : samedi 29 juin à 20h30

Durée: 148 minutes - Sortie: 20 Juillet 2023 - Box Office: 2,630 M RMB

Premier chapitre d'une trilogie, cet imposant blockbuster combine l’histoire et la mythologie, à une époque se déroulant il y a 3000 ans.