CHU de La Réunion : le Fonds santé Solid’R lance son premier appel à projets 2025

Le premier appel à projets de l'année du Centre hospitalier universitaire (CHU) vient d'être lancé. Il concerne le Fonds santé Solid’R et vise à "améliorer la qualité de vie et le quotidien à l’hôpital pour les usagers et les professionnels de santé". Les candidatures sont à déposer du 01 février au 21 mars 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Quatre thématiques prioritaires ont ainsi été retenues pour cet appel à projets : bien-être des patients et des professionnels, recherche et l’innovation, la culture à l’hôpital et le développement de la Responsabilité Sociétale et Environnementale. -

Après une année 2024 riche en actions au profit des patients et du personnel hospitalier, et une première soirée de gala caritative qui fut un veritable succés, l’ensemble du Conseil d’administration espère encore cette année une mobilisation tout aussi importante pour ce nouvel exercice.

Les enjeux et les objectifs restent les mêmes : Améliorer la qualité de vie et le quotidien à l’hôpital pour les usagers et les professionnels de santé.

- 4 thématiques prioritaires retenues pour cet appel à projets : -

- Bien-être des patients et des profesionnels

- La Recherche et l’innovation

- La culture à l’hôpital

- Le développement de la Responsabilité Sociétale et Environnementale

Toutes les actions portées par le Fonds Santé Solid’R revêtent différentes formes mais poursuivent les mêmes objectifs : L’amélioration des conditions d’accueil et de vie au sein du CHU et du GHER, offrir un meilleur confort et accompagnement aux patients pris en charge.

- L’appel à projets 2025 se déroule en 3 phases : -

• Du 01 février au 21 mars : Lancement de l’appel à projets et recueil des dossiers de candidatures

• Du 22 mars au 17 avril : Instruction et analyse des dossiers de candidatures

• Du 18 avril au 16 mai : Sélection et annonce des lauréats

L’enjeu du Fonds de dotation Santé Solid’R est simple :

Organiser et soutenir les actions de mécénat au CHU de La Réunion pour les tiers et les bénéficiaires tout en développant des relations privilégiées avec le tissu économique et social local, ainsi qu’avec les acteurs de la culture présents sur le territoire.

Depuis la creation du Fonds Santé Solid’R, en 3 ans, ce sont 4 appels à projets qui ont été lancés et 62 projets financés pour un total de près de 500 000 €.

Vous pouvez retrouver l’Appel à Projets 2025 sur le site du CHU de La Réunion à la rubrique association.

Le CHU de La Réunion encourage les entreprises réunionnaises qui le souhaitent à apporter leur soutien aux actions menées par le Fonds Santé Solid’R et à rejoindre ce mouvement, et invite les associations qui le souhaitent à candidater à ce nouvel appel à projets !

Appel à projets et dossiers de subvention :

Site internet : www.chu-reunion.fr (rubrique association) ou tel : 0692 64 82 89