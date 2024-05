Le groupe de métal réunionnais The Hill Is Burning en concert à Maurice ce samedi

Le groupe de métal, The Hill Is Burning, originaire de La Réunion, annonce sa participation au célèbre festival de métal, Maytal, qui se tiendra à Maurice ce samedi 4 mai 2024. Ce festival de métal de la zone Océan Indien, sera l’occasion pour le groupe de démontrer son talent devant un public diversifié et passionné. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo DR)

Formé en 2015 par Cédric Quéré, chanteur, guitariste et leader, The Hill Is Burning a su se constituer un public fidèle au fil des années grâce à leur style unique qui fusionne les rythmes tonitruants. Le point de départ de cette aventure est le début de l'année 2019, et le projet "THIB" a réellement vu le jour. L'arrivée du batteur Nicolas Belleville (Nazca), du bassiste David Fringue (EMS) et d’Éric Castelnau (Black Babouk et Lomor, qui quitte le groupe en 2024) viennent renforcer le line up.



Influencé par Sepultura, Nevermore, Coroner, Neurosis and Gojira, le premier album de The Hill Is Burning, "Last Bullet", sort sur les plateformes numériques en mars 2020. Mais l'ombre de Covid 19 qui plane sur l'industrie musicale met en péril cette sortie tant attendue. Leur dernier album, "From Alpha To Omega", fait sensation sur les plateformes. Le premier single, "The Dreamer" est sorti le 24 mars 2023, et s'est classé dans le top 10 des radios rock sud-américaines pendant plus de 3 mois, "From Away", le 2e single, dépasse les 10 000 écoutes sur Spotify, tandis que "Your Own You", a déjà dépassé les 2 500 écoutes !



Le passage de The Hill Is Burning à l'île Maurice est un événement marquant pour le festival Maytal, pour sa nouvelle édition. Le groupe est programmé pour se produire avec deux autres groupes de la zone Océan Indien, Devided (Maurice), Loharano (Madagascar), promettant un spectacle explosif qui résonnera bien au-delà des frontières mauriciennes.



Le chanteur et guitariste du groupe, Cédric, a d’ailleurs tenu une Masterclass, ce jeudi 02 mai, à Port Louis, qui a réuni une trentaine d’amateurs de métal et de guitare électrique. Il exprime son enthousiasme : "Nous sommes ravis de jouer à Maytal cette année. C’est une fantastique opportunité de partager notre passion avec un nouveau public et de rencontrer d'autres artistes qui partagent notre amour pour le métal. Nous avons quelques surprises pour nos fans et nous sommes impatients de montrer ce que nous avons en réserve."



Le festival Maytal est un point de rencontre incontournable pour les amateurs de métal, offrant une plateforme pour les artistes de renom et émergents. Après avoir joué sur de nombreuses scène (Le Studiotic, La Nuit de Kal, Le Passage du Chat Blanc ou encore au Slam Skate Bar) The Hill Is Burning rayonne sur l’île sœur. Avec notamment la préparation de leur prochain album, The Hill Is Burning est un groupe à suivre en 2024 qui promet de belles choses !



Pour plus d'informations sur le groupe et leur programmation au festival, visitez la page Facebook de The Hill Is Burning ou celui du Maytal sur la page Facebook d’Underground Rock Festival.