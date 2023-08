Alexandre Law Wan va être ordonné prêtre à 28 ans

Ce dimanche 13 août 2023, l'ordination d'Alexandre Law Wan, âgé de 28 ans, se tiendra sur la place de l'église de Saint-Joseph à 14h30. Il deviendra le plus jeune prêtre du diocèse de La Réunion et le dernier ordonné par Monseigneur Gilbert Aubry. Le nouvel évêque, Monseigneur Pascal Chane-Teng sera également présent pour la célébration.

Alexandre Law Wan a grandi à Saint-Joseph dans une famille catholique pratiquante. Dès sa plus tendre enfance, il entend l'appel de dieu dans l'église du Butor dans la commune même où il est ordonné aujourd'hui.

"C'est dans cette église que je situe l'appel du seigneur. J'avais autour de 6 ans. Deux ans avant la première communion j'ai ce grand désir d'avoir Jésus dans mon cœur, recevoir l'amour du seigneur" a-t-il confié au micro de Saint-Jo TV.

À l'âge de 7 ans, il fait sa première communion en avance et entend la voix du seigneur aux côtés du père Fontaine, curée de l'époque à Saint-Joseph. Un homme qui lui a donné "un exemple de vie et de fidélité". C'est ce même homme qui avait marié ses parents et l'avait baptisé au Tampon. Quelques années plus tard il le confirmera.

- Représenter l'histoire de La Réunion -

Pour son ordination, le nouvel évêque, Monseigneur Passcal Chane-Teng sera présent. "Une fierté pour la communauté chinoise" exprime Alexandre Law Wan.

"Au-delà de la fierté, c'est aussi l'histoire de La Réunion que nous voyons la sous nos yeux. Des enfants d'engagés qui deviennent chrétiens et finalement écrivent tous ensemble une page d'histoire. Chaque réunionnais peut se reconnaitre dans cette histoire d'une personne qui vient d'ailleurs, qui prend racine dans cette terre et fleurie pour tous sous le soleil" poursuit-il.

En tant que plus jeune prêtre du diocèse de La Réunion, Alexandre Law Wan aura cœur de pouvoir appeler les plus jeunes et susciter des vocations. Mais après l'ordination, sa première mission sera de terminer ses études.

- Poursuite d'études à Rome -

Le 14 décembre 2022, le réunionnais, séminariste diocésain au Séminaire Français de Rome, a été ordonné diacre. Depuis, il poursuit ses études dans la capitale italienne. Il est également passé par l'Hexagone.

"Ma mission principale est de me former. J'ai terminé un master à Rome et j'en ai commencé un autre sur la théologie de la famille et du mariage. Étant en première année, il faut que je termine la deuxième année" révèle-t-il.

Ce sera ensuite à l'évêque de décider de la paroisse où Alexandre Law Wan ira.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com