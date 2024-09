Le Kabardock : la rentrée approche à grands pas pour les artistes

Le rendez-vous est donné le 21 septembre 2024 pour la rentrée "officielle" du Kabardock. Après l’annulation d’Irving Acao Sextet prévu le 14 septembre, cette rentrée des artistes pour ce second semestre est reportée au 21 septembre avec la chanteuse soul américaine Michelle David, accompagnée de son groupe The True-Tones. Avec une dizaine de dates à l'affiche, la programmation du Kabardock se veut la plus éclectique possible. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme du Kabardock :

Samedi 21 septembre à 20h00 [soul / USA]

Michelle David & The True-Tones

Première partie : Dréo

Adhérent 20€ / Prévente 23€ / Sur place 25€

Michelle David et ses compagnons de route, The True-Tones, reprennent le flambeau soul avec ferveur. Une patine vintage assumée, une rythmique soutenue, des inspirations qui lorgnent aussi du côté de la sensualité de Curtis Mayfield.

Vendredi 27 septembre 20h00 [séga - maloya / La Réunion]

Zéko

Première partie : Familia Muzik

Adhérent 8€ / Prévente 10€ / Sur place 12€

Le combo Saint-Joséphois Zéko vient nous proposer son répertoire plein de bonne humeur, des chansons qui piochent dans le séga et le maloya mais sans se fixer aucune œillère.

Samedi 28 septembre 20h00 [chanson - musiques urbaines / La Réunion]

Isnel

Adhérent 10€ / Prévente 12€ / Sur place 15€

Isnel est de retour pour nous proposer de nouvelles sonorités, un univers plus proche de ce qu’il est et qui marque les prémices d’un futur projet musical. Un mélange de musique urbaine, africaine au rythme du maloya pour nous faire voyager, sur des textes poignants et engagés.

Samedi 05 octobre 20h00 [rock / France - La Réunion]

La Fraction + Thee Orlando's

Adhérent 10€ / Prévente 12€ / Sur place 15€

Fanm dovan ! Une soirée entre rock et punk, 2 groupes menés par des femmes puissantes et une DJ au diapason.

Jeudi 17 octobre 20h00 [blues / USA]

Bernard Allison

Première partie Bubby King & The Boneshakers

Adhérent 20€ / Prévente 23€ / Sur place 25€

Un mélange audacieux de funk, de rock et de blues. Le son de Bernard Allison, entre grooves contemporains et blues plus traditionnels, prend toute son ampleur sur scène, où son charisme et son rapport direct au public font mouche.

Vendredi 08 novembre 20h00 [chanson - maloya / La Réunion]

Ziskakan

Adhérent 12€ / Prévente 15€ / Sur place 18€

On ne vous fera pas l’offense de vous présenter Ziskakan, mais quand on sait qu’ils viendront célébrer leurs 45 ans de

carrière, on peut forcément s’attendre à de grandes émotions et de belles suprises...

Samedi 16 novembre 20h00 [gnawa - rock - reggae / Algérie – France]

Gnawa Diffusion

Première partie Jeahy

Adhérent 20€ / Prévente 23€ / Sur place 25€

Oui, Gnawa Diffusion est de retour ! Et leur mélange incendiaire de ragga-chaâbi crasseux, de hip-hop mélancolique, de transe gnawa et de rock furieux est toujours aussi efficace !

Jeudi 28 novembre 20h00 [chanson - maloya / France - La Réunion]

Oriane Lacaille

Première partie Gilles Lauret

Adhérent 10€ / Prévente 12€ / Sur place 15€

Avec la douceur des comptines ou l’ardeur de la transe, Oriane Lacaille chante ses joies et ses colères, en assimilant son héritage familial dans une personnalité trempée.

Samedi 30 novembre 20h00 [electro / France]

C2C & Friends

Le morceau «Le Banquet» tiré de l’album «Tetra» de C2C, invitait déjà leurs amis DJs du monde entier à croiser les scratchs. Aujourd’hui, c’est un nouveau banquet qui s’annonce, une fête exceptionnelle où C2C convient les artistes de leurs projets connexes pour une soirée unique, mêlant DJ sets et performances live.

Samedi 07 décembre 20h00 [rap / France]

Meryl

Première partie Queen Favie

Adhérent 20€ / Prévente 23€ / Sur place 25€

Son titre « Coca-Cola Mentos » a littéralement squatté les ondes des radios nationales, propulsant la rappeuse martiniquaise au firmament de la scène. Son dernier EP, « Ozoror », aura fait connaître au plus grand nombre son mélange original de trap, reggae et pop, et ce n’est que justice !

Les spectacles Békali

Le Kabardock, Léspas, le Séchoir et le Théâtre sous les Arbres s’unissent pour mettre en avant le spectacle vivant à La Réunion grâce au soutien à la création artistique. Quatre salles de l’ouest se réunissent sous l’impulsion du Territoire de l’Ouest pour créer Békali. Ce dispositif, né en 2011, soutient chaque année trois créations réunionnaises en trois temps : – mise en place de résidences afin de permettre aux projets de prendre vie dans des conditions idéales, – mise en œuvre d’une politique de diffusion des projets sur l’ensemble du territoire de l’ouest, – mise en cohérence d’une politique d’action culturelle avec la diffusion des créations et des temps de rencontres dans les quartiers ou les établissements scolaires. Musique, danse, théâtre, cirque... Les créations soutenues par Békali sont variées, à l’image des lignes artistiques des salles porteuses du dispositif.

Cette année, les projets sélectionnés sont :



• « Rêves et veillée » de Julie Frantz, produit par LPDF [spectacle musical jeune public à partir de 5 ans]

Représentation tout public le mardi 12 novembre à 18h30

• « Tousèl » de Romuald Solesse, produit par la compagnie Zopiok [théâtre - cirque - magie]

Représentation tout public le mardi 26 novembre à 18h30

• « Kom sur des roulettes » de Nelly Bouineau et Lalao Pham Van Xua, produit par la compagnie Dé Lianes [théâtre – danse – acrobatie]