Le littoral ouest et sud en vigilance jaune vagues submersion à la mi-journée

Ce lundi 10 juin 2024, la mer est forte et agitée sur le littoral ouest et sud de La Réunion. À la mi-journée, une vigilance jaune vagues submersion sera de vigueur entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. "Les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs, soit six mètres", prévient Météo France. La plus grande prudence est de mise le long du rivage (Photo : www.imazpress.com)

Le phénomène marquant du jour c'est la houle australe qui s'amplifie graduellement pour se situer aux alentours de 3 mètres vers la mi journées.

Un mer qui "reste forte ce mardi de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table en passant par Saint-Pierre avec une houle australe voisine de 2 mètre 50 à 3 mètres en début de journée s'amortissant vers 2 mètres le soir".

