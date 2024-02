Matante Rosina met ses lunettes de soleil pour aller faire sa balade matinale ce lundi 5 février 2024. Si sa boule de cristal ne lui joue pas des tours, il va faire beau sur toute La Réunion. Elle vous conseille de faire vos machines de linge et de vite les étendre, on ne sait jamais. Côté températures, elles sont toujours agréables et moins étouffantes que ces deux derniers mois. (photo rb/www.imazpress.com)