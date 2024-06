Le marché de nuit de retour à Saint-Benoît ce samedi

Après plusieurs années d’absence, le marché de nuit fait son grand retour à Saint-Benoît, ce samedi 8 juin 2024. L’événement est organisé par la municipalité en lien avec les commerçants de la ville (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Interrompu en 2020 en raison de la situation budgétaire de la commune, la municipalité a décidé, cette année, de relancer le marché de nuit. Une manifestation plébiscitée par la population et les commerçants.



"Le retour du marché de nuit s'inscrit pleinement dans la démarche globale de redynamisation du centre-ville initiée par l’équipe municipale, avec des événements phares tels que les festivités du 14 juillet, le marché du terroir, la pause transat, la fête de la musique… mais aussi des projets ambitieux comme la rénovation de la cité Labourdonnais ou encore la démolition et la reconversion des friches urbaines, qui participent au renforcement de l’attractivité de notre commune !", explique Patrice Selly.



"L’organisation de ce marché de nuit répond à la demande des commerçants qui souhaitaient revoir cet événement à St Benoît. C’est un moyen pour inciter les familles à fréquenter le centre-ville, notamment le week-end. Saint-Benoît fait partie des trois seules communes de l'île à organiser un marché de nuit, preuve de son dynamisme !", ajoute Ridwane Issa, 1er adjoint au maire délégué à l’économie et au tourisme.



La manifestation se déroulera dès 15h et jusqu'à 22h dans l’allée principale du centre-ville, rue Georges Pompidou. Vêtements, bijoux, accessoires, décoration, objets high-tech, produits du terroir… Près de 50 artisans et commerçants vous feront découvrir leurs produits ce samedi promettant ainsi une offre diversifiée, accessible à tous.



- Des animations gratuites -

Côté animations, les festivités se dérouleront dans les jardins de la mairie, pour petits et grands. Pour ce premier rendez-vous, c’est la thématique de la coupe d'Europe 2024 de football qui a été retenue, avec en filigrane la Fête des pères. Au programme, des ateliers autour du foot, des jeux concours et des cadeaux à gagner.



Tout au long de la journée, une ambiance festive accompagnera le marché de nuit avec une grande parade lumineuse, un spectacle de danse et un concert gratuit. Le public pourra (re)découvrir Nas Black, l’artiste bénédictin aux + de 1 million de vues sur YouTube avec son titre "Ladilafé". L’incontournable Frédéric Joron, leader du groupe Ousanousava, sera également présent et interprètera ses plus grands succès.



"L’accent sera également mis sur l’amélioration de l’espace de restauration afin de satisfaire les plus gourmands d’entre vous. Le food-court, installé sur le parking de la mairie, vous proposera chichis, gaufres, kebabs, burgers, repas à emporter, grillades, crêpes salées… Les restaurants du centre-ville resteront également ouverts jusqu’à 22h pour ravir vos papilles" annonce la commune.



- Des dispositions à prévoir pour circuler en ville -

Afin de permettre le bon déroulement de l’événement, le stationnement et la circulation seront interdits le samedi 8 juin de 10h à minuit dans la rue Georges Pompidou. Dans la rue Alexis de Villeneuve, le stationnement et la circulation seront interdits le samedi 8 juin de 6h à minuit à l’exception des riverains qui pourront circuler en double sens de 10h00 à minuit.

L’accès aux parkings suivants sera interdit à partir du vendredi 07 juin à 20h et jusqu’au samedi 8 juin à minuit : Places Charles de Gaulle, Parvis des frères Brunet, Parvis de l’Église. Les personnes autorisées munies d’un macaron pourront accéder aux lieux suivants : Parkings à l’arrière de l’agence BNP et Parkings Lebon rue Alexis de Villeneuve, Parkings de la mosquée.