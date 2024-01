Matante Rosina prévoit une amélioration du ce mardi 16 janvier 2024, avec un vent qui perd en intensité. Des rafales d'environ 80 km/h sont tout de même attendues dans l'ouest et le sud. Les pluies vont continuer dans les hauts du sud-ouest, du sud et du sud-est, mais seront bien plus modérées que la veille. Matante Rosine prévoit une houle de moins en moins forte (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)