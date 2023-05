Avril 2023, deuxième mois d'avril le plus chaud en 56 ans

Le mois d'avril 2023 a été marqué par des températures élevées, avec 1.1°C au-dessus de la moyenne, annonce Météo France. "A l'échelle du département, c'est le 2e mois d'avril le plus chaud depuis le début des mesures derrière avril 2019 (+1.5°C)" indique le centre météorologique. (Photo météo soleil , photo Sly imazpress)

"C'est le 2ème mois d'avril le plus chaud sur 56 ans de mesures après avril 2019. Dans le Nord, on observe à Gillot-Aéroport (station principale de référence) le record pour avril de la moyenne mensuelle des températures maximales avec 30,8°C (ancien record : 30,4°C en avril 2019). Il y fait plus chaud également qu'au mois de mars dernier où la moyenne des températures maximales était de 30,6°C" note Météo France.

Par ailleurs, la station établit, pour un mois d'avril, un nouveau record de 13 jours où la température maximale est supérieure à 31,0°C (ancien record : 7 jours en avril 2019).

La pluviométrie a elle été proche des normales en moyenne sur l'île, avec un faible déficit de -10% à l'échelle du département, dû à un excédent au nord-ouest (habituellement peu arrosé en avril) et un fort déficit au sud-est.

