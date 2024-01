Le nord de l'île reste en vigilance fortes pluies et orages

Ce samedi 6 janvier 2024 début avec un temps clément pour la majorité du département. "Seule exception, avec un temps humide et gris sur le Sud, notamment sur le Sud Sauvage" annonce Météo France. Cependant avant la fin de matinée, les nuages prendront de l'ampleur avec les premières averses de la journée en particulier dans le nord de l'île, placé en vigilance fortes pluies et orages (photo : sly/www.imazpress.com)

"Cet après-midi, les averses sont fréquentes dans les hauts et vigoureuses dans le Nord où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Elles glissent vers l'océan et arrosent le littoral entre Saint-Denis et le Port" précise le bulletin météo.

Ailleurs sur le littoral, notamment sur les plages et vers Saint-Pierre, la pluie se fera plus rare.

"Les températures maximales restent élevées. Elles atteignent vers la fin de matinée 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 28°C dans les cirques, et 20 à 23°C au Maïdo et au Volcan" détaillent les météorologues.

Du côté de la merr, elle restera agitée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre sous l'effet d'une houle de secteur Sud qui fluctue entre 2 mètres 50 et 3 mètres.