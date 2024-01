Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Ce mercredi 3 janvier 2024, le nord et l'est de l'île sont à nouveau placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. Si du mieux côté ciel est constaté dans le sud, le temps reste encore perturbé et instable au nord et à l'est annonce Météo France. Des vents forts sont également attendus sur le littoral ouest et sud-est (photo : rb/www.imazpress.com)

Après le temps maussade de ce mardi, quelques moments ensoleillés sont attendus sur la moitié sud du département. Les nuages seront tout de même présents dans les hauts.

Plus au nord, le temps s'annonce bien plus mitigé. "Les nuages dominent au nord d'une ligne allant grosso modo de Saint-Gilles à Cilaos jusqu'à Sainte-Rose. Sur ces régions, il faut s'attendre à des averses assez fréquentes et d'intensités modérées à assez fortes" précisent les météorologues.

"Le vent de Nord marque de son empreinte cette journée de mercredi. Il va souffler en fortes rafales sur le littoral ouest et sud-est, mais aussi dans les hauts, la Plaine des Cafres, et sur les sommets : 70 km/h en règle générale, un peu plus parfois" ajoutent-t-ils.

Côté températures, elles restent chaudes avec une moiteur environnante persistante dès le matin. Plus de 30°C sont prévus sur le littoral notamment au sud et jusqu'à 33°C à la Pointe des Trois Bassins.