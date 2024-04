Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages cette nuit

Cette nuit du dimanche 21 avril 2024 - à compter de 2 heures - le nord et l'est de l'île seront placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. Si "'l'activité pluvio-orageuse se met en place à proximité de l'île (vers le nord et l'est)", elle devrait perdurer la journée de dimanche, indique Météo France. Une vigilance qui devrait prendre fin à la mi-journée (Photo : www.imazpress.com)

Dimanche, le ciel restera chargé. "Le voile d'altitude et les nuages poussés par le flux de secteur Nord-Est sont présents tout au long de la journée. Les averses sont plutôt en mer, mais elles gagnent aussi l'île, notamment les hauts des parties nord et Est."

