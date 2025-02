Le nord et l'est passeront en vigilance fortes pluies et orages en début d'après-midi

Ce lundi 24 février 2025, à compter de 14 heures, le nord et l'est de La Réunion seront en vigilance jaune fortes pluies et orages. La vigilance devrait perdurer tout au long de la nuit et jusqu'à 7 heures ce mardi 25 février. "L'après-midi se déroule dans un environnement majoritairement nuageux émaillé d'averses, principalement sur le relief avec une préférence pour les hauts du nord-est du côté du cirque de Salazie", prévient Météo France (Photo : www.imazpress.com)

"Un regain d'humidité avec une reprise des précipitations sur l'est de l'île est attendu en soirée et nuit suivante", ajoute Météo France.

Durant la nuit, "des entrées maritimes circulent sur le nord et l'est du département avec quelques averses pouvant donner localement des cumuls significatifs. Le risque orageux est à prendre également en considération dans ces régions".

Un temps pluvieux qui devrait perdurer pour la journée de mardi 25 février.

