Depuis 9h ce mardi 2 janvier 2024, le nord et l'ouest sont en vigilance fortes pluies et orages. "Ce temps pluvieux et couvert s'inscrit dans la durée" prévient Météo France. Si aucune vigilance n'a été émise pour les autres régions de l'île, des pluies intermittentes pourraient s'abattre sur ces zones (Photo www.imazpress.com)