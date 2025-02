Fortes pluies et orages : le nord en vigilance orange, le reste de l'île (excepté le sud) en jaune

Depuis 11 heures ce vendredi 14 février 2025, le nord de l'île est placé en vigilance fortes pluies et orages. L'est, le sud-est et l'ouest sont eux en vigilance jaune. Seul le sud n'est pas concerné. "Les précipitations les plus fortes concerneront les hauts du nord et du nord-ouest", précise Météo France qui n’exclut pas "un coup de foudre" pour cette Saint-Valentin (Photo : www.imazpress.com)

"Des averses de bonne intensité, voire localement orageuses, peuvent se produire sur l'ensemble du relief dès la fin de matinée. C'est sur les hauts du nord et du nord-ouest que les précipitations les plus significatives sont attendues avec des débordements jusqu'au littoral entre Saint-Marie et Le Port", indiquent les prévisions de Météo France.

Ces averses se raréfient en fin d'après-midi, mettant normalement fin à la vigilance à 19 heures.

- Vigilance météorologique en cours : soyez vigilant -

???? Orange fortes pluies / orages pour la zone Nord à partir de 12h

???? Jaune fortes pluies / orages en cours pour les zones Ouest, Est et Sud-Est

Le préfet recommande la plus grande vigilance et rappelle les consignes de sécurité à respecter :

Prudence, la montée des eaux peut se faire brutalement dans les ravines.

www.imazpress.com/redac@ipreunion