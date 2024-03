Le nord et le sud sont en vigilance jaune vents forts

Le nord et le sud de La Réunion sont en vigilance jaune vents forts ce dimanche 24 mars 2024. Le vent est "vigoureux et de secteur Sud-Est avec des rafales avoisinant les 70km/h sur le Nord de l'île et 80 km/h de Saint-Joseph à la pointe au Sel en passant par Saint-Pierre" détaille Météo France. Le vent est également remarquable sur les sommets exposés avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

A partir de 15h, le sud et le sud-est seront également placés en vigilance jaune vagues-submersion.

"La mer est forte de la pointe des Cascades à la pointe des Aigrettes en passant par Saint-Pierre au déferlement d'une houle de secteur Sud voisine de 3 mètres" souligne Météo France.

