À compter de 12 heures ce vendredi 7 février 2025, le nord, l'ouest et l'est de l'île seront placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Des averses de bonne intensité et localement orageuses se déclenchent à nouveau cet après-midi, préférentiellement sur les hauteurs du nord, du nord-ouest et les pentes est", indique Météo France (Photo : www.imazpress.com)

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com