Si la première journée du week-end, samedi 2 mars 2024 était ensoleillée, ce dimanche 3 mars, Météo France place le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi . "Retour par l'Est d'un temps humide avec un alizé vigoureux. Dés cette matinée, c'est un temps très humide avec pluies et averses pouvant par moments prendre un caractère orageux qui s'installe sur la façade est de notre département. Ces précipitations durables donnent des quantités conséquentes notamment sur le massif du Volcan", détaille Météo France (photo rb/www.imazpress.com)

"A l'ouest, le soleil est au rendez-vous en début de matinée mais cède du terrain au fil des heures avec l'arrivée des pluies avant la mi-journée. C'est donc un après-midi dominé par le gris et la pluie qui prédomine sur l'ensemble de notre île", indique Météo France.

"Les températures baissent sensiblement dans l'Est, tandis que s'installe une sensation d'inconfort et de moiteur.

Le vent garde une belle allure avec des rafales encore proches de 70 km/h dans le sud, 60 km/h dans le nord. Ce vent est également turbulent en montagne avec des pointes de 50 à 60 km/h", précise Météo France dans son bulletin.

"La mer est forte de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table avec les effets combinés du vent et d'une houle de Sud à Sud-Est voisine de 2 mètres"