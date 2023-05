Une vigilance jaune fortes pluies et orages est en cours pour les régions nord, est et sud-est valable pour la nuit de dimanche à lundi et la première partie de la matinée de lundi. "De bonnes averses se déclenchent et ces pluies sont accompagnées de coup de tonnerre. La plus grande activité se situe plutôt en seconde partie de nuit", indique Météo France (Photo : sly/www.imazpress.com)