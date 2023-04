Le nord, l'ouest et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages

Ce dimanche 23 avril 2023, le nord, l'ouest et l'est sont placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. En fin de matinée, le ciel devrait se noircir par la mer en direction de Sainte-Suzanne selon Météo France. La pluie et les orages s'approcheront des côtes nord et est en fin de matinée même si le plus gros de l'activité restera en mer. L'ouest devrait être touché par de bonnes averses dans l'après-midi (photo : sly/www.imazpres.com)

"Les régions Nord et Est peuvent être mouillées à l'heure du repas. Dans l'après-midi, la menace instable gagne l'ouest. Quelques bonnes averses sont attendues par place, en montagne principalement" indique le bulletin. Météo France appelle les pêcheurs à la prudence dans l'est et le nord face à la menace d'orages et de possibles fortes rafales de vent.