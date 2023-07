Le PGHM forme les marins affectés dans les TAAF au secours en montagne

Ces jeudi 27 et vendredi 28 août 2023, les militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Sainte-Marie ont formés aux techniques élémentaires du secours en montagne des marins de la marine nationale. "Cette formation se fait au profit de l’administration des Terres australes et antarctiques française pour que les personnels affectés sur les îles relevant de leur compétence soient aptes à secourir et extraire, dans un maximum de sécurité, des personnes blessées" indique les TAAF.

"L’idée n’est pas d’en faire des secouristes professionnels mais qu’ils aient un maximum de techniques pour agir en sécurité, que ce soit pour eux ou d’éventuelles victimes. Elle fait suite à plusieurs jours de formation avec les professionnels des travaux sur corde locaux" précise l'administration.

Une mission similaire est également organisé chaque année pour les médecins affectés au T.A.A.F. à Chamonix par les formateurs du centre national d’instruction au ski et à l’alpinisme de la Gendarmerie (C.N.I.S.A.G.).

Cette année, à La Réunion, ce sont trois marins qui ont suivi les deux journées, essentiellement au niveau du Bassin 18 à proximité de Saint-Pierre. "C’est un des lieux qui se rapprochent le plus des environnements susceptible d’être rencontrés, notamment dans les îles de l’océan indien sud" précisent les TAAF.

Il s’agit de la seconde année où le PGHM de la Réunion organise cette formation qui devrait être pérennisée dans le temps, en complément de la formation « Chamoniarde » pour les professionnels de santé.