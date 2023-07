Le Piton de la Fournaise continue son show

Plus d'une semaine d'éruption

Le volcan entame son neuvième jour d'éruption ce lundi 10 juillet 2023. Plus d'une semaine après le début du spectacle, l'activité se poursuit et se concentre désormais à des altitudes supérieures à 1300 m dans le haut des Grandes Pentes. L’écoulement de la lave s'effectue en partie en tunnel à proximité immédiate du cône volcanique qui poursuit son édification, même si des coulées restent toujours visibles. Le front de coulée quant à lui n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la RN2 (photo : rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, l'observatoire volcanologique note que "l’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) est relativement stable sur les dernières 24h. Depuis 22h30 hier, il est observé des phases de trémor intermittent sur des durées de 30-40 minutes séparées par des phases durant lesquelles l’amplitude du trémor est très faible d’une durée d’une dizaine de minutes. Cela se traduit au niveau du site éruptif pas des fluctuations dans l’activité, avec des projections de fontaines de lave au niveau du cône éruptif plus ou moins intenses".

Le cône volcanique actif - située au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude - poursuit son édification par accumu- lation des projections de lave. L’écoulement de la lave s'effectue maintenant en tunnel à proximité immédiate de l’édifice en construction.

Pour rappel, le cône volcanique s'est formé au niveau de la fissure sud est.

A l’heure actuelle aucune déformation significative de l’édifice n’est enregistrée.

Une activité sismique est toujours enregistrée sous la zone sommitale. Cette activité poursuit sa décroissance ; ainsi sur les dernières 24h, 4 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés.

Cette diminution entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure.

- Appel à la prudence -

"Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’enclos nord et sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité́ de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et / ou hors-enclos" a déclaré l'OVPF.

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

La Région a précisé qu’il est également strictement interdit de se garer en empiétant sur la chaussée, et a demandé de bien respecter les zones de stationnement appropriées.

De son côté l'ARS a appelé à fait des recommandations face aux émanations de soufre et particules fines mais aussi face aux retombées de "cheveux de Pélé".

- Seuils d'alerte à la pollution au dioxyde de soufre dépassés -

Pendant la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet, les concentrations en dioxyde de soufre (gaz irritant les voies respiratoires) liées à l’éruption volcanique en cours ont dépassé le seuil d’alerte dans le secteur de Bourg Murat. Elles ont également significativement augmenté de Grand-Coude à Saint-Joseph, mais restent pour le moment en dessous du seuil d’alerte a annoncé la préfecture.

Pour les résidents des zones concernées (Plaine des Cafres, Plaine des Palmistes, Grand-Coude, Saint-Joseph) :

Il est recommandé, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), d’irritation de la gorge ou des yeux, de s’éloigner temporairement de la zone et de consulter rapidement un médecin.

Les personnes vulnérables ou sensibles (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) sont invitées à prendre conseil auprès de leur médecin pour savoir si leur traitement médical doit être adapté le cas échéant.

La situation ne justifiant pas des mesures de confinement, il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation des bâtiments.

Pour les personnes se rendant sur les sites d’observation de l’éruption :

Il est recommandé de demander au préalable l'avis à son médecin traitant pour les personnes vulnérables ou fragiles.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), il convient de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

