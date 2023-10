Le plan régional de souveraineté alimentaire est signé

Un plan régional de souveraineté alimentaire a été signé ce mardi 10 octobre 2023 entre l'Etat, les collectivités territoriales, la chambre d'agriculture, les organisations professionnelles et les acteurs des filières agricoles du territoire.. Prévoyant une trentaine d’actions structurées, ce plan vise à reconquérir "notre souveraineté alimentaire d’ici 2030" indique la préfecture (Photo sly/www.imazpress.com)

Les actions sont structurées en six axes. Il s'agit de promouvoir un modèle agricole résilient et circulaire, de pallier les difficultés de recrutement dans la filière agricole et de préserver le foncier et reconquérir les friches.

Les trois autres axes du plan portent sur "la consolidation et la structuration des filières agricoles, la construction d'un modèle phytosanitaire efficace et durable et sur des enjeux vétérinaires pour assainir et prévenir" énumère la préfecture.

Le préfet Jerôme Filippini a présenté les grands exes de ce plan. Regardez