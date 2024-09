Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 9 septembre jusqu'au 15 septembre 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo :www.imazpress.com )

L' EFS a réalisé son planning pour les dons de sang :

- Lundi 09 septembre 2024 parking du jardin de l'Etat Saint-Denis de 09h00 à 13h30

- Mardi 10 septembre 2024 Gymnase du Guillaume Saint-Paul de 08h30 à 13h00

- Mercredi 11 septembre 2024 Vinci Energies - Parking Cegelec Le Port Zac 2000 de 12h00 à 17h00 et à la salle des fêtes mare seche Cilaos de 08h30 à 13h00

- Jeudi 12 septembre 2024 Parking Parc Technor Technopole Saint-Clotilde rue Emile Huguot de 09h30 à 15h00

- Dimanche 15 septembre 2024 Cinepalmes Saint-Marie de 09h00 à 15h00

Suite à un manque de ressources, nous l'EFS est contraints de réaménager ses ouvertures pour les mois de septembre 2024.

Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de Saint-Denis et de Saint-Pierre du lundi 09 auvendredi 13 septembre 2024 :

- Lundi 09 septembre et 10 Septembre 2024 : EFS Saint-Denis, EFS Saint-Pierre de 08H00-14H00

- Mercredi 11 septembre 2024 : EFS Saint-Pierre 10H00-14H00

- Jeudi 12 septembre et 13 septembre 2024 : EFS Saint-Denis, EFS Saint-Pierre de 08H00-14H00

Pour plus d'informations cliquer sur ce lien ou appeler ces numéros : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an.