Le point sur les travaux routiers en cours

Le CRGT vous informe des différents travaux et chantiers qui impactent la circulation le jour du mardi 9 mai, 2023 ainsi que les travaux prévus dans les prochains jours. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

- Travaux de jour -

Secteur est

RD48 Route de Salazie

Le Conseil Départemental vous rappelle que sur la RD48 Route de Salazie au lieu-dit la Passerelle, les travaux de sécurisation sont toujours en cours et se poursuivront encore sur plusieurs semaines sous réserve des conditions météorologique. La circulation est donc interdite aux horaires suivants du lundi au vendredi :

- de 8h15 à 9h15 ;

- de 9h45 à 10h45 ;

- de 11h15 à 12h15 ;

- de 13h à 14h ;

- de 14h30 à 15h30.

RN3 St Benoît

Sur la RN3 à St Benoit, secteur chemin Ceinture, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 26 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d’aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 La Plaine des Palmistes

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes giratoire RN3/RD55, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin avril. Alternat de 8h30 à 15h30.

Secteur sud

RN2 St Philippe

Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Takamaka à Ravine Ango, travaux pose de réseau en accotement sur la chaussée et réfection définitive jusqu'au mardi 20 juin. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Secteur ouest

RN1A St Leu

Sur la RN1A à St Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.

- Fermetures permanentes -

Secteur ouest

RN1A St Paul

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye est fermé dans le sens Nord/Sud jusqu’à juillet 2023.Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé est mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

Secteur est

RN2 Bras Panon

Sur la RN2 à Bras Panon, suite des travaux d’aménagement de l’échangeur de Paniandy, bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Est/Nord fermées à la circulation de façon permanente.