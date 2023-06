Le point sur les travaux routiers en cours et à venir

Le CRGT vous informe des différents travaux et chantiers qui impactent la circulation et sur les travaux prévus dans les prochains jours. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com).

- Chantiers en cours : -

RN1 - St Denis/La Grande- Chaloupe NRL - démontage des gardes corps vélos et la pose des nouvelles lisses

Sur la RN1 à St Denis et à la Grande Chaloupe sur le viaduc NRL, afin de permettre des travaux de démontage des gardes corps vélos et pose des nouvelles lisses BN1 la circulation sera réglementé dans le sens Nord/Ouest de 8h à 16h pour une durée estimée à 3 mois (27/07/2023). Pendant la durée des travaux la vitesse sera abaissée à 70km/h sur le tronçon en travaux. Prudence recommandée. La VRTC et la BAU pourront être libérées à l'avancement des travaux.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre les échangeurs des Sables à l'Etang Salé et Bel Air à St Louis, travaux de fauchage en accotement du lundi 19 au vendredi 23 juin. Neutralisation de la BAU de 8h30 à 15h selon les besoins du chantier.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 19 au jeudi 22 juin inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier.

RN1A - St Paul/Cap la Houssaye - Travaux de sécurisation

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation de 21h à 5h les nuits du lundi au vendredi inclus jusqu’à fin juillet.

Des déviations seront mises en place par la RD10 et RN1.Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à Saint Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l'Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d’une passerelle piétonne

Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Rivière de l'Est, Pont de la ravine Sèche, mais également aux ravines Robert, Parisse, Emmanuel et Bonnin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin août. Travaux de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne/Commune Carron - Travaux de sécurisation

Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite uniquement dans le sens Est/Nord entre l'échangeur de Quartier Français et celui de la Marine de 20h à 5h la nuit du vendredi 16 juin.

Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN2002 - St Benoit - Travaux d'aménagement

Sur la RN2002 à St Benoit secteur Rivière des Roches, travaux d'aménagement jusqu'à fin juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RN3 - Le Tampon/23ème km - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30.

RN5 - Route de Cilaos/Mare Sèche - Travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Mare Sèche, travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles jusqu'au 30 juin. Alternat de 8h à 16h.

RD41 - La Possession/Route de la Montagne - Travaux de réparations

Sur la RD41 à La Possession/Route de la Montagne, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 30 juin. Alternat et coupures de 15 minutes à prévoir de 8h30 à 16h.

RD46 - Ste Suzanne/Route Ste Vivienne - Travaux d'analyse de la chaussée et signalisation horizontale

Sur la RD46 Ste Suzanne/Rte Ste Vivienne, travaux d'analyse de la chaussée et signalisation horizontale. Circulation alternée de 08h30 à 17h et de 20h à 05h jusqu'au 31/10/23.

- Chantiers à venir : -

RN1 - Etang Salé - Travaux de pose de glissières

Sur la RN1 au niveau de l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de pose de glissières les nuits des mardi 20 et mercredi 21 juin. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h30 à 5h.

RN1 - St Paul//St Leu – Travaux de balayage

Sur la RN1 de l’échangeur de l’Éperon à St Paul, à l’échangeur des Colimaçons, à St Leu, travaux de balayage les nuits du lundi 19 au vendredi 23 juin. Voie neutralisée dans un sens ou dans l’autre, de 20h à 5h.

RN3 - St Benoit/La Confiance - Travaux de purge d'enrobés

Sur la RN3 à St Benoit secteur La Confiance, travaux de purge d'enrobés les lundi 19 et mardi 20 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de peinture routière

Sur la RN3 entre l'échangeur des Casernes et celui de la Ravine Blanche, travaux de peinture routière les nuits des mercredi 21 et jeudi 22 juin. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RD102 - St Paul/Route du Temple - Travaux de démolition de chaussée

Sur la RD102 à St Paul Route du Temple entre PR0 et PR1, travaux de démolition de chaussée du lundi 19 juin au jeudi 13 juillet à 15h. Fermeture permanente pendant la période.

- Evènements (hors chantiers) : -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 18 juin de 14h à 19h. Déviation par les Rues de Nice et Labourdonnais.