Le Port : des collégiens et des lycéens voguent sur des bateaux en carton

La base nautique des Mascareignes au Port a accueilli une régate spéciale ce vendredi 31 mai 2024. Des collégiens et des lycéens du Port et de Trois Bassins ont vogué sur des bateaux... en carton. Plusieurs dizaines de marmailles ont participé à cette troisième édition de la régate des Gayars organisée par lycée Léon de Lepervanche du Port et son BTS conseil et commercialisation de solutions techniques (Photo rb/www.imazpress.com)

Les équipes du collège de Trois Bassins, des collèges portois Oasis, Albius, Titan, Le Toullec ainsi que les équipes du bac pro maintenance nautique, la classe Alefpa (élèves en situation de handicap) et les étudiants de BTS CCST ont participé à cet événement ludique.

"le but est que tout le monde s'amuse tout en faisant de la physique, des maths et de la technologie pour permettre aux batraux en carton de flotter" explique Chantale Gawronski, proviseure lycée Léon de Lepervanche; Regardez

Après les courses, il ne reste souvent pas grand chose de ces bateaux éphémères. Regardez

