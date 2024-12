Le Port : deux individus interpellés en possession de drogue, 5.000 euros en liquide découverts à leur domicile

Le 9 décembre 2024, les effectifs de la brigade anti-criminalité du Port ont contrôlé deux individus usant de feux d'artifices sur la voie publique. Lors du contrôle, les deux personnes ont déclaré être en possession de résine de cannabis et plus 10 g de cocaïne, d'une balance de précision, de 616 euros et d'un carnet de compte. Placés en garde à vue, les perquisitions au domicile amenaient à découverte de 5.000 euros en liquide (Photo : www.imazpress.com)

Selon la police, les investigations ont permis de mettre en évidence que l'un des mis en cause avait effectué plus de 14 déplacements entre Martinique, Paris et la Réunion.

Les deux protagonistes devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire.

