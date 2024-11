Le Port : l'enseigne Stella Traiteur rouvre son laboratoire après une mise en conformité

Suite à un arrêté préfectoral temporaire, le laboratoire de production de l'entreprise Stella traiteur, située au Port, avait été fermé pour répondre à certaines exigences réglementaires. Après un nouveau contrôle suite aux "ajustements et travaux nécessaires", la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion (DAAF) a autorisé une réouvrture du laboratoire de production. (Photo www.imazpress.com)

"Nous avons travaillé sans relâche pour mettre en œuvre les ajustements et travaux nécessaires, conformément aux standards les plus stricts". C'est avec ces mots que l'entreprise Stella traiteur annonce la réouverture de son laboratoire de production situé au Port.

La DAAF a validé les démarches correctives lors d'un nouveau contrôle, premettant au traiteur de reprendre pleinement ses activités. "Notre service de production est désormais opérationnel, et nous sommes prêts à vous offrir les services d'excellence qui font notre renommée", écrit le Stella.

- Le Stella traiteur soumis à des contrôles annuels -

Pour rappel, le laboratoire avait été fermé suite à un arrêté prefectoral. La préfecture écrivait notamment : "Les services de l’État ont constaté de nombreux manquements en matière de salubrité des locaux, des mesures d’hygiène du personnel, dans la chaine du froid des aliments, en matière de conservation des denrées alimentaires, avec un risque pour la santé des clients".

Dans son communiqué de réouverture, le Stella assure être soumis à des contôles annuels de la DAAF. L'entreprise considère par ailleurs que la décision préfectorale a été "amplifiée par une couverture médiatique qui, malheureusement, n'a pas toujours reflété la réalité. Cela a engendré des incompréhensions, des exagérations et des décommandes que nous regrettons profondément", se plaint le Stella traiteur.

L'entreprise conclut néanmoins en assurant que "cette épreuve nous a rendus plus forts et plus déterminés que jamais à continuer de vous offrir un service irréprochable."