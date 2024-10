Le Port : le voilier cargo l'Artemis en escale au port de la Pointe des Galets

Flambant neuf, long de 81 mètres, navigant en moyenne à 12 nœuds, le voilier cargo l'Artemis est toujours escale au port de la Pointe des Galets ce samedi 5 octobre 2024. Le navire arrive du Vietnam où il a été construit. C'est le premier voyage de ce bâtiment à voiles dédié au transport décarboné de marchandises. Ce qui constitué aussi une haute valeur ajoutée pour les produits transportés en termes de protection de l'environnement. L'Artemis appartient à la compagnie française Towt qui a déjà mis à l'eau l'Anemos, le premier cargo voilier. Quatre autres navires de ce type sont en cours de construction au Vietnam (Photo rb/www.imazpress.com)

L'Artemis a quitté le chantier naval de l'entreprise Piriou au Vietnam le 10 septembre. Il est arrivé le 30 septembre au port de la Pointe des Galets pour une escale technique, Piriou ayant une antenne à La Réunion. Il prendre ensuite la mer vers le Havre son port d'attache.

La caractérisque du navire est qu'il s'agit d'un voilier, "construit comme à l'époque, avec des voiles en toile, et capable de transporter du fret" explique Anne-Laure, venue à La Réunion pour prendre son poste de lieutenant de bord sur le bâtiment.

L'escale technique est aussi l'occasion d'une relève partielle de l'équipage composé de huit marins, trois femmes et cinq hommes. Anne Laure vient relever son collègue qui a fait le voyage entre le Vietnam et La Réunion.

Avec le commandant et le second, elle est chargée de la sécurité, de la navigation et de la gestion de l'hôpital à bord. "Cela fait beaucoup de tâches, mais c'est cela qui est intéressant" note la jeune femme.