Le Port : un jeune homme tué à coups de couteaux près de la médiathèque

Le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé à l'entrée de la médiathèque du Port tôt dans la matinée de ce samedi 1 septembre 2024. Selon les premiers éléments d'information, la victime aurait reçu au moins un coup de couteau. Les circonsctances de cette agresssion ne sont pas encore déterminées. Un important dispositif de police et pompiers a été déployé sur place (Photo : www.imazpress.com)

Selon nos informations, l'alerte a été donnée vers 6h par un chauffeur de bus qui allait prendre son service à la gare routière située en face de la médiathèque. "Il a vu le jeune homme au sol, il a d'abord pensé que la personne dormait et ensuite il a vu le sang sur le sol" relate à Imaz Press un témoin arrivé sur les lieux peu après la découverte macabre.

Rapidement sur les lieux, les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver le jeune homme. Choqué le chauffeur de bus a été pris en charge par les secours

Les faits ont provoqué l'émoi dans ce quartier portois habituellement calme. "C'est horrible, comment on a pu faire ça" se désole un homme d'un quarantaine d'années résidant dans un immeuble proche de la Médiathèque. "Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous n'avons pas entendu de bruits de bagarre ou d'appels au secours. Si on avait entendu on aurait peut-être pu sauver le jeune homme" ajoute-t-il.

Les forces de l'ordre ont procédé aux prélèvements et constatations d'usage jusqu'en fin de matinée. L'enquête se poursuit.

